'An education', el toque 'british' de los Oscar

An education (Reino Unido, 2009) Directora: Lone Scherfig Intérpretes: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard, Emma Thompson, Alfred Molina. Guión: Nick Hornby Productores: Finola Dwyer, Amanda Posey, Douglas Hansen, Wendy Japhet. Duración: 95 minutos.

Conciertos de jazz, restaurantes caros, champán de calidad, viajes a París... ¿Quién quiere encerrarse en su habitación para hincar los codos y conseguri marido o, como mucho, alcanzar un éxito discutible?

Esa es la pregunta que en 1961 se hace Jenny, una atractiva y brillante chica de 16 años cuyos pasos se encaminan a Oxford antes de encontrarse con David, joven treintañero, urbano e ingenioso, que abrirá los ojos a una chica asfixiada por el tedio de un sistema socioeducativo que hacía aguas y no era consciente.

Dirigida por la danesa Lone Scherfig (Wilbur se quiere suicidar, Italiano para principiantes) y con guión de Nick Hornby (Alta fidelidad), An education adapta las memorias de la periodista Lynn Barber, que se publicaron originalmente en la revista literaria Granta.

"Ya no basta que nos cultiven: tienen que decirnos por qué lo hacen", asegura Jenny a la directora de su instituto, interpretada por Emma Thompson. Y, sin embargo, ella misma quizá aprenda que no hay "atajos" para una vida interesante.

An education es, por ello, una reflexión matizada sobre la necesidad del esfuerzo (o no) para llegar lejos. Una película para unos tiempos en que el sistema socioeducativo hace aguas, aunque por razones muy diferentes, si no opuestas, a las de hace 50 años.

Candidata a ocho premios BAFTA, logró el galardón como mejor actriz para Carey Mulligan, que da vida brillantemente a Jenny. En la 82ª edición de los Oscar, el cuidado filme aporta su toque británico a Hollywood, un soplo de acento oxoniense en el Lejano Oeste californiano.