Penélope Cruz: "Estoy convencidísima de que no voy a ganar"

La actriz española Penélope Cruz ha asegurado que está "convencidísima" de que no se llevará la estatuilla en la 82 edición de los Oscar que se celebrará este domingo en Los Ángeles.

La intérprete, ganadora de un Oscar de reparto el año pasado por su papel en Vicky Cristina Barcelona, ha dicho que acudirá a la ceremonia con menos nervios que en 2009, cuando era favorita al premio.

"La verdad es que igual que no me esperaba la nominación el año pasado, este año todavía menos. Me pilló durmiendo y no me lo esperaba nada. Estoy convencidísima de que no voy a ganar y vengo con ilusión de vivir la experiencia otra vez y disfrutar todo lo que no pude el año pasado porque estaba tan nerviosa", ha comentado.

01.17 min No se enteró hasta horas después de que era una de las elegidas. La actriz española luchará el próximo 7 de Marzo por su segundo Oscar. El equipo de "El secreto de sus ojos" ha celebrado en Argentina su candidatura al premio como mejor película de habla no inglesa.

Cruz, visiblemente emocionada al referirse al reconocimiento que ha vuelto recibir de la Academia de Hollywood, ha explicado que la pasada edición de los Oscar se enteró sólo "de la cuarta parte de todo lo que pasó, debido al cansancio y al estrés".