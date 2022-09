Meryl Streep, nominada por 'Julie y Julia'

Su nombre impresiona tanto que hace temblar a los actores que trabajan por primera vez con ella. No es para menos. Un repaso por su carrera pone los pelos de punta. Meryl Streep es la actriz que acumula más nominaciones a los Oscar de la historia, un total de 16; aunque sólo lo ha ganado en dos ocasiones, la última en 1982 por La decisión de Sophie.

Ha optado 25 veces a un Globo de Oro, de los que ha logrado siete; y tiene un BAFTA y dos premios del Sindicato de Actores.

Camaleónica como ninguna, es capaz de hacernos llorar, desternillarnos de risa, emocionarnos, entretenernos y hasta cantarnos. Y todo lo hace con una calidad intachable.

En su carrera se encuentran películas legendarias como Kramer contra Kramer, con la que ganó su primer Oscar, Memorias de África, Manhattan o Los puentes de Madison.

Fue elegida como mejor actriz de la década de los 80, pero ha demostrado que ella no tiene fecha de caducidad. Tras 50 largometrajes y 33 años de carrera desafía a la ley que dice que las actrices maduras no tienen ofertas. Con Julie y Julia se atreve de nuevo con la comedia para dar vida a la chef Julie Powell. Con ella repite por tercer año consecutivo como candidata al Oscar.

Hace 28 años que no se lleva el galardón y ya es hora de volver a verla con la estatuilla en la mano; aunque Sandra Bullock, que probablemente no vuelva a tener otra oportunidad como ésta, no se lo pondrá nada fácil.