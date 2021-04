Los mejores momentos de los Oscar: del aullido de Frances McDormand al 'twerking' de Glenn Close

Union Station, la histórica estación de tren donde -según su publicidad- "comienza Los Ángeles", acogía la ceremonia de los Oscar más especial de su historia. Con una esmerada imagen de normalidad, los invitados sin mascarilla desfilaron por una distanciada alfombra roja y se acomodaron en un escenario relajado. La trepidante entrada de Regina King al comienzo y la estética cinematográfica prometían emociones que se quedaron en no tantas durante una ceremonia rápida, con pocas sorpresas y nada de humor.

Con todo, el histórico triunfo de Nomadland, Chloé Zhao y Frances McDormand, o los premios a Daniel Kaluuya y Yuh-Jung You, dejaron destellos, pese a que la falta de público (solo acudieron 170 invitados) creaba un inevitable clima frío para los ganadores.

Y eso que uno de los primeros premios fue el más emotivo. Al recoger el galardón a mejor película internacional, el cineasta danes Thomas Vinterberg no pudo contener las lágrimas al recordar el fallecimiento de su hija Aida de 19 años en un accidente de tráfico, tan solo cuatro días antes de empezar el rodaje de Otra ronda.

Era su octava nominación y la octava vez que se iba de vacío. Toda una histórica como Glenn Close continúa esperando su primer Oscar, si bien este año sabía que no era la favorita ante Yuh-Jung Youn, que ha ganado el Oscar a mejor actriz de reparto por su trabajo en Minari. La actriz surcoreana exclamó con la estatuilla: "¿pero no ha ganado Glenn Close?". También para perder la experiencia es un grado y poco después, la actriz se animaba, en uno de los pocos momentos desenfados de la gala, a perrear ante los vítores de sus compañeros de mesa.

Yuh-Jung You dedicó el premio a sus hijos con cierta ironía: "Quiero dar la gracias a mis dos hijos, que me hicieron querer salir de casa para ir a trabajar. Les quiero de todas formas , ¡este es el resultado de que mamá haya trabajado tanto!".

El problema es que sir Anthony Hopkins no había viajado a Los Ángeles y, siendo ya las cuatro de la mañana en Londres, tampoco entró por vídeo para agradecer su segundo Oscar. Con un escueto "la academia acepta el premio en nombre de Anthony Hopkins" terminó la gala entre moderados aplausos.

"No tengo palabras: mi voz está en mi espada", dijo citando Macbeth, para continuar en sus propias palabras: "Sabemos que la espada es nuestro trabajo y me gusta trabajar. Gracias por saberlo y gracias por el premio". La actriz ha rodado el año pasado una versión del clásico de Shakespeare con su pareja, Joel Coen. McDorrmand, además, aulló sobre el escenario en homenaje a la comunidad nómada que retrata la película.

La bondad de Chloé Zhao

Con su aspecto menudo y perpetuo buen humor, Chloé Zhao se ha paseado por los Oscar como si todos los días ganara el premio a la mejor dirección una mujer (era la segunda vez en 93 años) asiática (nunca había ocurrido). Consecuente con el espíritu de su cine, Zhao ha aprovechado el premio a mejor dirección para realizar todo un elogio de la bondad: "Las personas al nacer son inherentemente buenas. Siempre he encontrado la bondad en las personas me he encontrado por el mundo y este premio es para las personas que se aferran a la bondad".