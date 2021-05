Ya queda menos para Eurovisión, y es hora de poner a prueba tus conocimientos para el Festival. Si conseguiste superar el primer test para los más principiantes, ahora te lo ponemos más difícil. Responde a nuevas preguntas que hemos seleccionado del Euroquiz y descubre si lo sabes todo sobre Eurovisión.

Cómo jugar al Euroquiz con el Asistente de Voz

Para acceder, sólo tienes que decir a tu asistente de voz Google Home o Alexa: "abre Eurovisión RTVE". Si tienes descargada la APP de Google Assistant en tu móvil, sólo tienes que decir "Hablar con Eurovisión RTVE", tanto iOS como Android.

1. Di "OK Google. Quiero hablar con Eurovisión RTVE" o "Alexa. Abre Eurovisión RTVE" (dependiendo de si tu altavoz inteligente es Google Home o Alexa). En los dispositivos móviles tendrás que decir: "Hablar con Eurovisión RTVE".

2. Una vez iniciado el asistente, para jugar al trivial tienes que decir: "Jugar al Euroquiz". A continuación, el locutor te hará las preguntas que puedes responder con las tres opciones que te da. ¿A qué esperas para probarlo?

RTVE ha preparado una experiencia de voz sobre el festival con Tony Aguilar como anfitrión. En ella puedes conocer la última hora de Róterdam 2021, descubrir curiosidades con la WikiEurovisión o ponerte a prueba sobre el certamen con las preguntas del Euroquiz.

El Euroquiz son 600 preguntas sobre Eurovisión repartidas en tres niveles de dificultad: novato, avanzado y experto. En el trivial sobre el festival el locutor te dirá si has acertado o no según vayas respondiendo. Una vez terminado el reto del día te informará de cuántos aciertos has obtenido, además de animarte a participar con nuevas preguntas que se desbloquean cada día.