Catalanes, cantautores, candidatos de Eurovisión y un puntito gamberro. Manel Navarro y Miki Núñez tienen muchas cosas en común y unen sus voces en el single "¿Qué tal?". A pesar de que se conocen desde hace años -tras conocerse en la confirmación de una amiga común-, sus caminos profesionales aún no se habían cruzado. Ahora, por fin colaboran juntos en una canción alegre, llena de optimismo y con la que transmiten el buen rollo que existe entre ellos.

Mira el videoclip oficial de "¿Qué tal?", con Manel Navarro y Miki Núñez:

"Es la canción más alegre de este primer EP. Habla cómo te encuentras tras una ruptura amorosa en la que aún quedan sentimientos y te gustaría tener a la otra persona cerca", ha definido el cantante de Sabadell. Este tema formará parte de su álbum debut, titulado Cicatriz, con el que Manel cierra una "época oscura de su vida".

"Han sido unos meses complicados. Tenía una relación estable que terminó bastante mal y sufrí mucho con la ruptura. Luego vine a Madrid y me encontré solo. mucha gente me dio la espalda y esa ilusión con la que llegué se desvaneció", se ha sincerado el artista. Todas esas cicatrices las recoge en forma de baladas escritas e interpretadas desde el alma.

La primera parte de su disco está compuesto por siete canciones con varios featurings junto a otros artistas -y amigos-. Además de la citada "¿Qué tal?", podemos encontrar "Mi mejor despedida" (con Funambulista), "Que te vaya bien" (Belén Aguilera), "Quiéreme" (Bely Basarte), "Que tengas suerte" (David Otero), "El comiat de la vida" y "Que et vagi bé" (Belén Aguilera).

El combo eurovisivo

A pesar de que ha tomado otro rumbo, alejado del chico surfero de "Do it for your lover", Manel Navarro está orgulloso de haber representado a España en Eurovisión. "Fue maravilloso. Ha sido la mejor o de las mejores experiencias de mi vida. Me gustaría repetir en el festival, aunque llevando un tema 100% yo", ha dicho.

03.10 min Eurovisión 2017 - España: Manel Navarro canta 'Do it for your lover'

“Gran parte de que yo esté hoy aquí se lo debo a Eurovisión“

Miki coincide con él y ha añadido: "Es un escaparate tremendo. Más de 200 millones de personas ven tu trabajo y tus canciones. Gran parte de que yo esté hoy aquí, sacando álbumes se lo debo a Eurovisión. Así que, eternamente agradecido".

02.57 min Miki, representante de España en Eurovisión 2019, interpreta "La venda" en la final del Festival. Música y letra: Adrià Salas

Sin embargo, como en todo, el certamen europeo también tiene un lado difícil. Para ambos, lo más complicado fue enfrentarse de golpe a la presión mediática y a las opiniones de todo un país. "Estás en el punto de mira todo el rato. Todo el mundo opina, mira lo que haces, cómo lo haces. Es un público muy exigente, pero es comprensible porque quieren lo mejor para su país", han apuntado y comparado a algunos eurofans con hinchas del fútbol por la pasión con la que viven el festival.

Manel y Miki forman un combo perfecto. Entre ellos no sólo existe una gran amistad, sino que se admiran profundamente. "De Manel admiro su forma de componer y de explicar las cosas. Además tiene una voz única y la delicadeza con la que canta y toca la guitarra a la vez", ha halagado el cantante de "La Venda". Mientras su 'colega' ha destacado la energía de Miki y la manera en la que se la contagia al público en los conciertos. "Además muero con Escriurem", ha apostillado.