Eurovisión 2021

Vive Festival de Eurovisión de una manera única en tu altavoz inteligente. RTVE ha preparado una experiencia de voz sobre el festival con Tony Aguilar como anfitrión. En ella puedes conocer la última hora de Róterdam 2021, descubrir curiosidades con la WikiEurovisión o ponerte a prueba sobre el certamen con las preguntas del Euroquiz.

¿Sabrías decirnos cuántos países concursan este año? ¿qué país no podrá actuar en la ciudad anfitriona? Estas son algunas de las preguntas de nivel novato que te harán en el Euroquiz, y a las que también te pueden enfrentar en el trivial que hemos preparado en RTVE Digital . ¿Cuántas serás capaz de acertar? ¡Juega con test y descubre cuánto de eurofan tienes!

¿Qué es el Euroquiz?

El Euroquiz son 600 preguntas sobre Eurovisión repartidas en tres niveles de dificultad: novato, avanzado y experto. En el trivial sobre el festival el locutor te dirá si has acertado o no según vayas respondiendo. Una vez terminado el reto del día te informará de cuántos aciertos has obtenido, además de animarte a participar con nuevas preguntas que se desbloquean cada día.