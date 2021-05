Llevamos una semana repleta de nervios, cambios y ensayos. Pero los días previos a Eurovisión son de esta manera, así que solo queda disfrutar de los últimos retoques de cara a las semifinales que se celebrarán el martes 18 y el jueves 20 de mayo. Los más tardíos en realizar el último ensayo han sido, precisamente, los países de la segunda mitad de la segunda semifinal. Los estilismos, las actuaciones y la puesta en escena no han sorprendido respecto a lo que ya habíamos visto en jornadas anteriores, pero el Ahoy de Róterdam ha sido de nuevo el protagonista de un Festival de Eurovisión 2021 cargado de ilusión y energía positiva para afrontar todos los retos que tendrán que desempeñar la próxima semana.

Georgia Tornike Kipiano ha sido el primero en realizar su ensayo durante la séptima jornada. Georgia no ha incorporado cambios sustanciales respecto a lo que ya vimos durante la última puesta en escena de “You” sobre el escenario. Lo que sí sigue transmitiendo es esa melancolía que acompaña con un outfit que parece mantenerse prácticamente igual a las imágenes oficiales. Sobre las tablas siguen predominando las luces azules y las texturas que reverberan al agua de los océanos frente a las que se grabó el comienzo de su videoclip. Llama la atención la importancia que adquiere la oscuridad y lo mucho que favorece a la proyección de la letra de su tema que juega como un potente apoyo audiovisual. ¿Qué ocurrirá el próximo jueves durante la segunda semifinal?

Albania Anxhela Peristeri se ha subido al escenario con el mismo vestuario que la jornada anterior. El vestido con flecos y piedras preciosas ha vuelto a empoderarla sobre unas tablas con fondos en rojo y azul que nos recuerdan a una tormenta. Bastante segura de sí misma, sigue sin contar con cuerpo de baile, así que el protagonismo recae totalmente en ella y esos cañones de humo que permiten que el final sorprenda a todo aquel que se planta ante él. A nivel vocal ha estado espectacular interpretando “Karma”, así que la fuerza arrolladora que está demostrando puede que la lleve a la final del sábado 22 de mayo para darle a Albania su primera victoria en el certamen.

Portugal The Black Mamba ha sido el siguiente participante en poner el toque musical al ensayo. Gracias a “Love is on my side”, la segunda semifinal será participe de esta letra que nos evoca esperanza y lucha para no dejar a un lado nuestros sueños. Cabe destacar que es la primera vez que Portugal se presenta al Festival de Eurovisión con una canción completamente en inglés. A pesar de ello, la banda sorprende al principio gracias al contraste de las luces en blanco y negro que nos hacen viajar a una época pasada. Un poco más adelante se recuperan unos colores arena que forman parte de un decorado sencillo pero bien iluminado. Vuelve a destacar el solista por delante de sus compañeros y la figura femenina que pudimos ver durante el primer ensayo de nuevo hace acto de presencia en uno de los laterales.

Bulgaria Victoria ha vuelto a interpretar su íntimo "Growing up is getting old" con un vestuario que recuerda al de un pijama. Una camisa azul a juego con los pantalones podrían darnos la pista de que el mensaje se desarrolla en un entorno nocturno. El fondo con un cielo estrellado corrobora esta versión de una actuación que, de nuevo, vuelve a contar con una imagen del padre de la cantante pero que ha tenido que lidiar con algún error en la proyección de las pantallas traseras. La escenografía tan emotiva permite que el tono del tema llegue a un espectador que vuelve a visualizar una plataforma sobre la que se mueve la solista. En definitiva, una actuación icónica que transmite emociones a cada segundo. ¿Será su baza para hacerse un hueco en la final del próximo sábado?

Finlandia Aunque no ha supuesto ningún cambio respecto al ensayo del martes, Blind Channel vuelve a sorprender con su "Dark side". Haciendo alusión a su título, la banda se ha presentado sobre el escenario con un outfit completamente en negro. La pirotecnia sigue protagonizando una performance que juega con los rojos, azules y blancos en una explosión de iluminación que no pasa desapercibida. A pesar de no ser la primera vez que los finlandeses se arriesgan con una canción puramente rockera, la puesta en escena podría suponer un punto de inflexión durante esa segunda mitad de la semifinal del jueves 20. ¿Serán uno de los elegidos para formar parte de la gran final?

Letonia Samanta Tina ya es considerada como una de las divas de esta edición del Festival de Eurovisión. En su último ensayo, la letona ha ofrecido una puesta en escena con el mismo vestido verde que empleó en los ensayos anteriores. Las bailarinas que la acompañan vuelven a optar por llevar el rostro tapado. Además, esta participante hace alarde de una potente voz durante una actuación que, la igual que su compañera albanesa, la empodera sobre un escenario que recoge la gran coreografía tras "The Moon is Rising". Ha habido varios cambios de plano y los colores arena y tonos azulados han sido los protagonistas de un tema que también ha contado con el apoyo visual de la iluminación del propio suelo.

Suiza La propuesta de Suiza vuelve a ser impecable. Gjon's Tears ha sido uno de los que más ha dado que hablar durante la séptima jornada de ensayos de Eurovisión precisamente por la propuesta minimalista en blancos y negros sobre la que ha desarrollado su actuación. El suizo ha elegido de nuevo una textura de agua negra al fondo, a la par que jugaba con las luces y los planos cortos mientras ejecutaba su coreografía sobre una plataforma geométrica de color blanco. El outfit ha vuelto a ser un total look en negro que acompaña a la perfeción a la potencia y entonación que requiere el desarrollo de "Tout l'Univers".