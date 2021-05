Por fin ha llegado el día en el que veremos los primeros ensayos del Big Five de Eurovisión y del país anfitrión de esta edición, Países Bajos. Además, durante la sexta jornada del festival de música también han terminado de ultimar algunos detalles la primera mitad de los países participantes de la segunda semifinal, que tendrá lugar en el Ahoy de Róterdam el jueves 20 de mayo. Todo ello después de saberse que la cantante Kateryna, de los Go_A de Ucrania, ha activado el protocolo Covid tras no asistir a los ensayos de la quinta jornada de Eurovisión 2021.

Malta

Destiny participará en la primera semifinal de Eurovisión 2021, el martes 18 de mayo, y ha cambiado su vestido rosa fucsia por uno plateado brillante después de haber dicho que se identificaba a la perfección el primero. Sin emabrgo, ha mantenido el color anterior para las cuatro bailarinas que la acompañan, el fondo y las luces de la actuación. "Je me casse" se presenta como una de las favoritas para conorarse campeona de esta edición después de que la cantante ganase Eurovisión Junior en 2015 con "Not my soul".