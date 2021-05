Después de los ensayos del fin de semana y el lunes, donde Senhit sorprendió vestida de virgen, por fin los países concursantes en las semifinales de Eurovisión, que se celebrarán el martes 18 y el jueves 20 de mayo, han finalizado sus ensayos. Los últimos en hacerlo han sido la segunda mitad de la segunda semifinal, que hoy han mostrado cómo serán sus actuaciones, qué estilismos lucirán o qué puesta en escena han elegido para concursar en el escenario del Ahoy en Róterdam, que acogerá el festival de Eurovisión 2021.

Portugal

The Black Mamba interpreta el tema "Love is on my side" en la segunda semifinal, una canción que trata sobre la esperanza y nunca renunciar a tus sueños. Siendo la primera vez que Portugal se presenta a Eurovisión con una canción entera en inglés, la banda ha apostado por un estilismo clásico con traje y sombrero y una iluminación básica al fondo. Destaca el cantante por delante del resto, pero no sorprende con su actuación.