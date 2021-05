¡Solo falta un día para la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión! Mañana sábado 22 de mayo se celebrará la final de Eurovisión 2021 en el Ahoy de Rótedam a las 21.00 y podrás seguirlo en directo desde La 1 y RTVE Digital, donde te contaremos minuto a minuto todo lo que va pasando. Se trata del día eurovisivo por antonomasia y tendrás toda una programación especial dedicada al festival, con un programa previo especial a las 20.00. Y las apuestas están que arden.... La final de Eurovisión de este año será tal vez una de las más competitivas y abiertas de los últimos años, pero, ¿quiénes son los favoritos? ¿Existen adversarios y rivales claros? Esto es lo que nos dicen los datos después de la segunda semifinal de Eurovisión 2021.

Italia, gran favorita para ganar en Eurovisión 2021 con "Zitti e buoni" de Måneskin

Eso es lo que predicen las apuestas de Eurovisión que, a un día de celebrarse la final. Parece que después de haberse visto los ensayos del Big Five, la audiencia ha colocado a los italianos Måneskin como claros vencedores de la final de Eurovisión 2021 con un 25 % de probabilidades. ¿Se alzarán con el Micrófono de Cristal este año con su rollo rockero? Representan a Italia con "Zitti e buoni", un tema compuesto por el cuarteto con metal industrial y gran presencia de la guitarra electrica.

Le sigue muy de cerca la francesa Barbara Pravi con su "Voilà", un tema basado en el género musical 'chanson française' con un 20 % de probabilidades de ganar. Además, su canción es una presentación de sí misma, una artista que ha permanecido en las sombras durante mucho tiempo, mostrando sus emociones a través de temas interpretados por otros.

Así están las apuestas de Eurovisión 2021 Las apuestas predicen que Ma¿neskin, representante de Italia, ganará con "Zitti e buoni" EUROVISION WORLD

Además, Francia compite en musicalidad con Gjon's Tears, el representante de Suiza que canta "Tout l'univers" con una puesta en escena llena de movimientos de cámara y flashes de luz. Pese a que durante toda la temporada partía como favorito, a un día de la final las apuestas predicen que tiene un 10 % de probabilidades de ganar y se quedaría con el cuarto puesto.

Tampoco nos olvidamos de Destiny, la representante de Malta que ya ganó la edición infantil en 2015 con el tema "Not my soul" y que llega al Ahoy de Róterdam con "Je me casse", una canción con una letra repleta de lemas feministas como "Soy demasiado buena para ser verdad", "¿Por qué crees que si estoy bebida tienes una oportunidad?" o "No soy tu chica". El tema también presenta una melodía moderna y llena de fuerza, con sonidos de la música negra como el jazz, el soul o góspel, y también fue una de las favoritas de la temporada aunque ahora las apuestas le cedan tan solo un 12 % de probabilidades de ganar.