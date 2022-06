La gala Destino Eurovisión fue toda una noche de sorpresas, emociones y sobre todo, música. Fueron muchos los artistas que pasaron por el escenario junto a Blas Cantó para interpretar diversos temas para entretener al público, que tenía una misión: votar por la canción que nos representará en Róterdam el sábado 22 de mayo. Y lo hicieron. El tema ganador fue la balada "Voy a quedarme".

No solo hubo actuaciones, sino también sonrisas y lágrimas al recordar la vida de Blas Cantó y su personal historia con Eurovisión, donde el cantante tuvo la oportunidad de rendir homenaje al festival con un medley de las mejores canciones. Además, los protagonistas de la noche nos dejaron boquiabiertos con sus estilazos. Repasamos todos los looks de Destino Eurovisión.

De Edurne a Cepeda: Los mejores looks de Destino Eurovisión

La primera invitada de la noche fue Vanesa Martin, toda una experta ya en programas musicales en La 1. La cantante se subió al escenario con unos pantalones negros ajustados y una chupa de cuero color verde para dar esperanza al representante de Eurovisión 2021 con la gran actuación que nos dejará en Róterdam. Es una de las grandes amigas del cantante y le dio todo su apoyo en esta etapa.

Blas Cantó y Vanesa Martín interpretan "Complicado" La amiga y cantante del representante de España en Eurovisión llevó una chaqueta de cuero verde RTVE.ES

Tampoco faltó a la cita la embarazadísma Edurne, que, pese a estar a punto de dar a luz, no quiso perderse la cita de su amigo. Edurne deleitó al publico con su versión de "Somebody to love" y lució su mejor figura con tripa de mamá incluida en un precioso vestido largo de lentejuelas plateado en lo que parece un homenaje a Ira Losco, ganadora en dos ocasiones de Eurovisión, en 2002 y en 2016, quien lució un vestido parecido en su última interpretación en el festival con "Walk on water". ¡Divina!

Edurne 'da la nota' embarazada en 'Destino Eurovisión' Edurne está estupenda con su vestido negro de brillantes y su tripita de mamá RTVE.ES

Otro de los grandes momentos de la noche fue el reencuentro de Blas Cantó con los exconcursantes de EuroJunior 2004. Mirela, Alba Gil, Lydia Fairén y Lucía Estrella sorprendieron al artista al aparecer en el plató radiantes 17 años cantando el tema que les unió: "Nuestra amistad". Tres de sus compañeras apostaron por vestidos cortos de fiesta brillantes y una, por un traje de pantalón con una chaqueta destacable por sus enormes hombreras.

03.48 min Eurovisión 2021 - Alba, Mirela, Lydia Fairen y Lucía Estrella sorprenden a Blas Cantó

Andrés Suárez optó por un estilo más sencillo acompañado de su guitarra para tocar junto a Blas Cantó una carta de amor escrita por Joan Manuel Serrat: "Lucía". No fue la misma elección que Nia, la ganadora de Operación Triunfo 2020, quien apostó fuerte por un atrevido vestido negro de brillantes con una pequeña raja en el muslo. ¿Lo más curioso? La diferencia de altura entre ambos artistas.

Andrés Suárez con su guitarra en 'Destino Eurovisión' Andrés Suárez cantó con Blas "Lucía" RTVE.ES

Nia, la ganadora de OT 2020, cantó "Cúrame" con Blas Cantó ' Nia escogió un vestido plateado con la espalda al aire RTVE.ES

¿Recuerdas el mítico single de Blas Cantó "In your bed"? Fue una de las canciones en solitario que lo llevó a lo más alto de su carrera artística y musical. Como no podía ser de otra forma, el cantante acogió a Cepeda y Roi, exconcursantes de Operación Triunfo 2017 y grandes amigos del candidato de Eurovisión, para interpretar su tan querido temal.

Cepeda optó por un negro clásico, pero sin brillantes, con mangas arremangadas mientras que Roi optó por vestir con una blusa blanca ancha y pantalones negros.

Cepeda, Roi y Blas Cantó en 'Destino Eurovisión' "In your bed", tema mítico de Blas Cantó, interpretado junto a Cepeda y Roi RTVE.ES

Pastora Soler puso el punto y final a la gala cantando "Él no soy Yo", después de entonar a capella su mítico "Quédate conmigo", canción que le dio la décima posición en Eurovisión 2012. La cantante sevillana apareció vestida con un traje azul y dorado y un look mojado en el peinado que la hizo brillar entre las luces de plató.

"Él no soy Yo", la guinda del pastel con Pastora Soler La cantante luce un precioso vestido en 'Destino Eurovisión' RTVE.ES

