Lorenzo Caprile y Lluís, un tira y afloja constante

La doble expulsión de Nani y Ancor en Maestros de la Costura nos dejó a todos en shock, la militar se despidió de sus compañeros en la primera prueba, y Ancor no supo entender el estilo trapero que pidieron los jueces. Y respecto a nuestro querido Lluís, no peligró su continuidad en el programa, pero tensó su relación con Lorenzo Caprile.

Lluís está dando mucho de qué hablar en esta edición, tanto por su personalidad como por sus diseños. Ha demostrado en la mayoría de las pruebas lo bien que se le da la costura y ha sorprendido a los jueces en más de una ocasión. Pero también ha tenido algún que otro ‘rifi rafe’ con alguno de sus compañeros y con Caprile.

Lluís cruzó la raya en la primera prueba

Lluís le hizo ojitos al diseñador Arturo Obejero en la primera prueba de la noche y también se atrevió a contestarle a Caprile cuando éste le quiso aconsejar sobre el deshilachado: “Esta vez no me convencerás, porque por primera vez estoy convencido”.

03.02 min Lluís tira la caña al diseñador Arturo Obegero

Y la verdad es que Lluís confeccionó una chaqueta muy original con el estilo tan particular que le caracteriza y aunque les pareció una muy buena prenda, los jueces le pedían aún más. Una petición que descolocó al aprendiz: “Sé lo que pedís, pero siempre que intento llegar fallo… ¿Tengo un potencial del que no me entero?”.

Los jueces acordaron puntuarle con un 4 y Lluís no se cortó en valorar su puntuación: “Me parece una mierda”. Momento en el que el aprendiz cruzó la línea roja y Escoté no dudó en advertirle sobre su trabajo y su comportamiento: “Me parece bien que te vayas esta noche y hagas tu trabajo, que es meditar”.