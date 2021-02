Adrián Lastra está exprimiendo la vida al máximo. El actor de Velvet, que quedó en tercer lugar en la edición estadounidense de Mira quién baila All Stars, se va acercando a los cuarenta con incredulidad y un impresionante aspecto físico. "Me caen 37 primaveras... vaya puta barbaridad", escribía en Instagram para celebrar (o asimilar) su cumpleaños. ¿Lo mejor? Las fotos que nos ha enseñado de su particular "antes y después": una de cuando era niño, otra de adolescente con el pelo largo y otra imágen reciente, varios cortes de pelo y muchas sesiones de gimnasio después.

"No sé cuánto tiempo ha pasado entre estas fotos... pero lo que sí tengo claro es que esos chavales con las orejas como Dumbo no han cambiado nada entre sí! A SEGUIR SIENDO UN CHAVAL TODA LA VIDA!!", dice.

Ha encontrado la felicidad junto a su novia, Clara Chaín Clara Chaín tiene 23 años, quince menos que Adrián Lastra, y comparte su vida con él desde hace dos. Juntos han pasado por Miami, Madrid, Galicia o Nueva York, y el actor no desaprovecha la oportunidad de declarar a los cuatro vientos su admiración y cariño por la de Jaca: "GRACIAS a esta persona tan especial... una de las personas más especiales que he conocido en toda mi vida. Gracias por mirar cómo miras, por vivir de una forma tan valiente y sobre todo, gracias por querer de esa forma tan ESPECIAL! Te quiero mucho y me encanta decirlo en voz alta!! GRACIAS!", escribía en su primera publicación de Instagram como pareja. Clara estudió artes escénicas en Málaga, tiene formación en danza clásica y contemporánea y ha pisado las pasarelas de la mano de firmas como Ágatha Ruiz de la Prada.