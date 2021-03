Más de 70 activistas trans y sus familiares han anunciado este miércoles a las puertas del Congreso de los Diputados el inicio de una huelga de hambre indefinida para pedir que se registre la 'ley trans' en la Cámara Baja.

Ante el bloqueo del borrador de anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, miembros de plataformas como Euforia Familias Trans-Aliadas han exigido que el bloque de fuerzas políticas que invistieron a Pedro Sánchez acceda a presentar la propuesta como una proposición de ley.

Los colectivos, representados por la histórica activista y presidenta de la Plataforma Trans Mar Cambrollé, han asegudo que el primer borrador del Ministerio "no se debe menoscabar, sino ampliar" y se han reafirmado en que no aceptarán ningún tipo de condición al ejercicio del derecho a la libre determinación de la identidad.

Dicen que el bloqueo ha generado un debate "muy agresivo"

Además, Cambrollé ha criticado la actitud del PSOE, al que tacha de estar alineado con Hazte Oír y otras formaciones afines a la extrema derecha.

"Esta situación de bloqueo no solo está dilatando el alcance de la igualdad plena para las personas trans, sino que también ha generado un debate muy agresivo hacia el colectivo que se está traduciendo en altos grados de estrés y acoso", ha explicado Mar Cambrollé.

Natalia Aventín, presidenta de Euforia Familias Trans-Aliadas, ha incidido en los menores trans, un colectivo vulnerable al que el Estado "debe proteger y no seguir dilatando el maltrato que sufren al no reconocer su identidad ni proteger y garantizar el libre desarrollo de su personalidad", y ha subrayado que las familias no cejarán en el empeño de luchar por los derechos de las personas trans.

Al término de la concentración, varios diputados, entre ellos Íñigo Errejón y Joan Baldoví, han dado su apoyo a estas plataformas y se han acercado al grupo de activistas para ratificar su respaldo a un colectivo que no pondrá fin a la huelga de hambre hasta que la 'ley trans' no llegue al Congreso de los Diputados.