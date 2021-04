Errata Naturae se lanza a analizar el fenómeno Rosalía de la mano de trece escritores en La Rosalía: Ensayos sobre el buen querer, coordinado por Jorge Carrión. En el programa de esta semana te hablamos de moda, nail art, flamenco, feminismo y capitalismo de la influencia, entre muchos otros temas de los que el libro hace balance, tomando a Rosalia como eje sobre el que gravita el presente musical contemporáneo. Un recorrido sonoro por conexiones, filiaciones y adicciones de la catalana.

PLAYLIST

BAD BUNNY Y ROSALÍA - La Noche De Anoche (2021, Live At SNL)

BILLIE EILISH, ROSALÍA - Lo Vas A Olvidar (2021, OST Euphoria)

ARCA FEAT ROSALIA - KLK (2020, KiCk i)

JAMES BLAKE FEAT ROSALIA - Barefoot In The Park (2019, Assume Form)

KEJALEO - Mi Jardín (2013, Alaire)

SILVIA PÉREZ CRUZ - No Te Puedo Encontrar (2013, Blancanieves)

C TANGANA FEAT ROSALIA- Antes De Morirme (2016)

ROSALÍA - Catalina (2017, Los Angeles)

MANUEL VALLEJO - Catalina (1926)

ROSALÍA - Malamente (2018, El Mal Querer)

BJORK - All Is Full Of Love (1997, Homogenic)

LOLE Y MANUEL - Romero Verde (1977, Lole Y Manuel)

ROSALÍA - Di Mi Nombre (2018, El Mal Querer)

LA REPOMPA - Tangos De Málaga (1958)

JUSTIN TIMBERLAKE - Cry Me A River

ROSALÍA - Me Quedo Contigo (2019,Directo Los Goya)