Beyoncé pasará a la historia como una de las grandes reinas de la música del siglo XXI, sobre todo después de arrasar en los Grammy, pero, ¿sabes cuáles han sido sus mayores aspiraciones en el mundo de la música? Victoria Beckham, exintegrante de las Spice Girls, ha confesado que la cantante de Black parade le dijo una vez que se inspiró al 100% en ellas.

Las Spice Girls, fuente de inspiración de Beyoncé

"Cuando alguien como Beyoncé te dice que se inspiró en las Spice Girls, creo que has cumplido", dijo Victoria Beckham. La empresaria y exintegrante de y la girl band británica de los años 90 dice que una vez tuvo la oportunidad de conocer a Beyoncé y que le dijo justamente que fue una de sus inspiraciones para tocar techo en la industria musical.

Victoria hizo estas declaraciones en el podcast Breaking Beauty de Dear Media, donde le preguntaron si alguna vez había coincidido con la cantante Beyoncé en persona y ella respondió que la conoció hace unos años, cuando se sorprendió de la confesión que le hizo la mismísima queen B: "Fueron las Spice Girls las que me inspiraron y me hicieron querer hacer lo que hago y me hicieron sentir orgullosa de ser una niña y orgullosa de ser quien soy', me dijo Beyoncé".

Orgullosa de ser un referente tan importante para ella, Victoria Beckham aseguró que ya ha cumplido y que se siente realizada. Además, invitó a todos los oyentes a sentirse a gusto consigo mismos: "Creo que se trata de aceptar quién eres". Era uno de los lemas de las Spice Girls, que se convirtieron en todo un hito en los años 90: "De eso trataron siempre las Spice Girls: está bien ser diferente. No intentemos cambiar quiénes somos. Celebremos quiénes somos. Celebremos el hecho de que todos somos diferentes, por eso la inclusión es tan importante", dijo Victoria Beckham.

Las Spice Girls son uno de los grupos de música más importantes de los años 90. Melanie Brown -alias Mel B- (Scary Spice), Melanie Chrisholm alias Mel C (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice) y Geri Halliwell (Ginger Spice) y la propia Victoria Beckham (Posh Spice) se juntaron en 1994 para cantar y bailar juntas, pero Halliwell dejó el grupo en 1998 y la banda anunció su disolución en el 2000. Sin embargo, el grupo se reunió de nuevo en 2007 y una vez más en 2019, aunque en esta última ocasión Victoria Beckham decidió no participar.