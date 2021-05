Enrique Iglesias ha cumplido 46 años y aunque hace tiempo que no estrena canción o que se pronuncia en redes sociales, su música sigue 'petándolo' a nivel internacional y canciones como Bailando o Súbeme la radio no dejan de sonar. Estos días vuelve a ser noticia, no por sus temas o su vida junto a la ex tenista y modelo Anna Kournikova, sino por las fotos de la infancia que han compartido desde su familia para felicitarle el cumpleaños.

El cantante lleva aproximadamente un año alejado de los focos, está centrado en su triple paternidad y parece que busca una etapa de tranquilidad. Por el motivo de su 46 cumpleaños, algunos de sus familiares le han querido dedicar unas bonitas palabras en Instagram, pero sobre todo han rescatado del baúl de los recuerdos algunas fotos de la infancia que aun no habían salido a la luz.

Las mujeres de su familia, su madre Isabel Preysler, y sus hermanas Tamara Falcó, Ana Boyer y Chabeli Iglesias son las que se han animado a publicar en sus respectivas cuentas de Instagram entrañables fotos de cuando los hermanos vivían juntos en el pasado.

Unas imágenes que nos demuestran lo muy unidos que han estado siempre y que a pesar del tiempo, de la distancia, y de las circunstancias de cada uno, siempre se tienen presentes y más en los momentos importantes.

A continuación, tienes algunas fotos del cantante con su familia en las que no parece que haya pasado el tiempo ¿Le reconoces?

Isabel Preysley y Enrique Iglesias en 1997 RTVE.es

Junto a su madre Isabel Preysler, ambos posaban allá por 1997. Parece que madre e hijo son como el buen vino... ¡Mejoran con el tiempo! Vemos que los años y la experiencia les sientan muy bien y en sus fotografías actuales parecen estar incluso mejor que hace 20 años.

"Feliz cumple a un hermano mayor que siempre me sostiene" le dedica Tamara Falcó al cumpleañero. En la foto que acompaña el mensaje, les vemos juntos cuando eran aún niños disfrutando en la piscina. Ya desde 'peques', Enrique la sostenía sobre sus hombros y años después, lo sigue haciendo. Dentro de sus mejores deseos, Tamara tiene muchas ganas de poder celebrarlo todos juntos cuanto antes: "Qué ganas de poder ir a Miami y abrazaros a todos de nuevo".

Su otra hermana Chabeli Iglesias se ahorra cualquier tipo de comentario para centrar su felicitación con una foto especial. Seguro que le ha mandado sus mejores deseados por privado, pero ha comaprtido con todos sus seguidores una foto antigua en blanco y negro de Enrique. ¿Cuántos años tenía en ese momento? ¿Unos 13?

Ana Boyer también se ha sumado a estas felicitaciones familiares comparando dos fotos. Una de cuando eran jóvenes y otra de la actualidad. Queda claro que en esta familia los genes son muy benos porque cada cual es más guapo que el anterior. En ambas fotos, a pesar de los años que las separan, vemos que los abrazos sentidos siguen siendo como los del primer día.