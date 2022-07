Han pasado ya más de una década años que Jaden Smith, el hijo de Will Smith, protagonizó el remake de la emblemática película The Karate Kid en 2010 junto a Jackie Chan. Antes de ‘convertirse’ en un experto de las artes marciales, le vimos en la película En busca de la felicidad (2006) junto a su padre, también en After earth (2013), juntos de nuevo, o más recientemente en Toda una vida en un año (2020), compartiendo reparto con Cara Delevingne.

Jackie Chan y Jaden Smith en 'The Karate Kid" GTRES / Columbia Pictures

Además de actuar, también canta, y ya tiene una trayectoria notable en la música. Jaden colaboró con Justin Bieber en el tema principal de la película The Karate Kid. El tema está incluido en el álbum Never Say Never: The Remixes de Justin Bieber. También hemos podido escucharle cantando juntos en "Never Say Never", una de sus canciones más famosas. Y además, han repetido colaboración en "Falling For You".

Actuación de Jaden Smith GTRES

En cuanto a su música personal, a día de hoy Jaden ha publicado 6 álbumes, el primero de ellos en 2014 cuando tenía 16 años. Ahora con 24, cuenta con más de 100 canciones propias, más de 600 millones de reproducciones en Youtube y una media de 6 millones de oyentes en Spotify.

Concierto de Jaden Smith en Coachella (2019) GTRES / Amy Harris

Si hay que elegir un género para sus canciones, sin duda es el trap. Jaden se inspira en su día a día para sus letras, y no tiene ningún reparo en colaborar con otros artistas urbanos como Raury, Babe Rainbow, Joey BadaSS o incluso su hermana Willow.