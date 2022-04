Will Smith ha sido el protagonista indiscutible de la noche de los Oscar y no por haberse alzado con la estatuilla al mejor actor. El intérprete ha dado una bofetada a Chris Rock después de que el cómico haya comparado con la Teniente O'Neil a Jada Pinkett, su mujer, quien tiene alopecia. Todo el mundo habla de este momento, desde Soraya Arnelas hasta Mark Hamill. Por su parte, Jaden Smith ha publicado en Twitter un breve mensaje: "Y así es como lo hacemos". Jaden es el mayor de los hijos de Will Smith y Jada Pinkett Smith, padres también de Willow. Los jóvenes tienen un hermano mayor, Trey, fruto del primer matrimonio del actor de El método Williams.

“And That’s How We Do It“ — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Willow Smith, una cantante de éxito Willow es la pequeña de la familia. Aunque ha explorado su faceta como actriz, la verdadera pasión de Willow Smith es la música. Ya lo demostró en 2010 con "Whip My Hair", su single debut, un temazo que suma 6,8 millones de visualizaciones en YouTube. Recientemente ha colaborado con Travis Barker en "Transparent Soul" o "Grow", un tema en el que también participa Avril Lavigne. Ambas canciones tienen millones de reproducciones en la plataforma, pero las supera ampliamente "Meet Me At Our Spot", de The Anxiety, la banda que tiene junto a Tyler Cole.

Jaden Smith sigue los pasos de su padre Jaden Smith también canta y actúa. Le hemos visto en películas como En busca de la felicidad, The Karate Kid, After Earth o más recientemente Toda una vida en un año, junto a Cara Delevingne. En la música, le hemos escuchado cantar junto a Justin Bieber. ¿Te acuerdas de "Never Say Never"? Jaden Smith también cantaba con el artista canadiense, con quien ha repetido colaboración en "Falling For You". Está claro que a los dos hijos menores les gusta la música, un mundo en el que también estuvo presente su padre, que tiene cuatro Premios Grammy.