Ha sido el momento más comentado de la noche. Will Smith ha abofeteado a Chris Rock en plena ceremonia de los Premios Oscar después de que este comparara a su mujer, Jada Pinkett Smith, con la teniente O'Neil. La broma no ha sentado nada bien al actor, que se ha levantado de su asiento y, para sorpresa de todos los invitados y todos los espectadores, ha golpeado al cómico. "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le ha gritado Will Smith una vez que ha vuelto a su butaca. Más tarde, el actor ha pedido disculpas a medias por lo sucedido.

¿Por qué habría reaccionado así el actor, que después se ha hecho con la estatuilla al mejor actor por su papel en El método Williams? ¿Por qué lleva Jada Pinkett Smith el pelo rapado? La actriz tiene un trastorno autoinmune de alopecia, algo que ya compartió en diciembre con sus seguidores de Instagram: "Esta alopecia y yo vamos a ser amigas… ¡punto!", escribía entonces Jada.

Los famosos se posicionan

El bofetón de Will Smith a Chris Rock ha dividido a los famosos, que no han tardado en dar su opinión sobre este momento, uno de los más bochornosos de la historia de los Oscar. Jaden Smith, hijo de Will Smith y Jada Pinkett, ha acudido a Twitter, donde ha escrito un corto mensaje: "Y así es como lo hacemos".

También en esta red social han hablado de lo sucedido Ana Milán y Soraya Arnelas. "Mejor actor de reparto para Will Smith", ha comentado Ana Milán sobre el suceso. "Todos sabemos que el puñetazo que Will Smith dio anoche al presentador en la gala de los Oscars "no estuvo bien" A quien cojones le importa quedar bien cuando se ríen de la enfermedad de tu mujer delante del mundo entero. A ver si aprendemos a reírnos de otras cosas!", ha criticado Soraya Arnelas.

Mia Farrow, por su parte, ha defendido a Chris Rock. "Solo era un chiste. Los chistes son lo que hace Chris Rock. Siempre ha sido atrevido. Este era un chiste suave para él. Y me encanta La teniente O'Neil", ha afirmado la actriz en referencia a la película de Ridley Scott con la que el cómico enfadó a Will Smith.

"Los cómicos de stand-up son muy hábiles manejando a los que les interrumpen. La agresión física violenta… no tanto", ha dicho Mark Hamill, el mítico Luke Skywalker de Star Wars, que ha calificado a este suceso como el momento más feo de la historia de los Oscar. Otro actor que ha criticado el bofetón de Will Smith ha sido Cary Elwes, protagonista de La princesa prometida: "Los 'recipientes de amor' que he conocido o admirado nunca actuaron de forma violenta contra otro ser humano", una referencia al discurso con el que Will Smith ha recogido el Oscar al mejor actor por interpretar al padre de Serena y Venus Williams en El método Williams.

