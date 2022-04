La Academia de Hollywood ha informado en un comunicado que condena la bofetada propinada por el actor Will Smith al presentador Chris Rock que tuvo lugar el domingo en la 94.ª edición de los premios Oscar y ha anunciado que abrirá una "investigación formal" contra el intérprete en la que estudiará futuras "acciones" y "consecuencias".

"La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el show de anoche", reza el comunicado de la organización publicado por Los Angeles Times. "Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California", matiza.

En su escrito, la institución que entrega los Óscar ha incluido una copia de su código de conducta, que, entre otros aspectos, restringe "el contacto físico no solicitado" y exige que sus miembros se traten con respeto. La última actualización de esta normativa fue en 2017, en plena ola del movimiento #MeToo contra el acoso sexual.

Will Smith se levantó de su asiento y dio una bofetada a Chris Rock por comparar a Jada Pinkett-Smith con la Teniente O'Neill por su problema de alopecia. Tras el incidente, Rock trató de quitarle importancia al asunto y siguió bromeando. No obstante, Smith cuando regresó a su asiento, se puso a gritarle:"¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!"

Al principio se cuestionaba si este momento estaba dentro del guion de la gala o si era un incidente inesperado, una cuestión que ha quedado confirmada después por la propia Academia y por el discurso posterior de Smith.

Una violenta situación que ha ensombrecido el propio premio a Will Smith, que ganaba su primer Oscar a Mejor actor protagonista por El método Williams. En su discurso ha pedido perdón a la Academia de Hollywood y los nominados, pero no a Chris Rock. Además, el actor se ha justificado con el argumento de que hay que proteger a la familia.

Reacciones a la polémica

La bofetada de Will Smith ha desencadenado una serie de reacciones de apoyo y de crítica en la propia gala y también en las redes sociales. Por parte de la familia, el hijo Jaden Smith ha defendido a su padre a través de un tuit. "Y así es como lo hacemos", ha publicado en su cuenta tras terminar los premios de la Academia.

“And That’s How We Do It“ — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Una reacción que ha dado lugar a dudas, ya que el hijo publicó estas palabras cuando terminó la gala y no especificó si se refería a la bofetada o al premio a su padre, aunque todo apunta que sea por la agresión.

En cambio, otros actores han mostrado su desacuerdo con lo ocurrido. La actriz Mia Farrow ha apoyado a Chris justificando su broma por su tipo de humor. "Era solo una broma. Las bromas son lo que hace Chris Rock. Siempre ha sido atrevido. Esta fue una broma suave para él. Y me encanta Teniente O'Neil", ha señalado en Twitter.

“It was just a joke. Jokes are what Chris Rock does. Always has been edgy. This was a mild joke for him. And i love GI Jane“ — Mia Farrow (@MiaFarrow) March 28, 2022

La actriz y comediante estadounidense, Kathy Griffin, ha mostrado su rechazo a lo ocurrido. "Déjame decirte algo, es una muy mala práctica subir al escenario y agredir físicamente a un Comediante. Ahora todos tenemos que preocuparnos por quién quiere ser el próximo Will Smith en los clubes de comedia y los teatros", ha escrito en su cuenta de Twitter.

“Let me tell you something, it’s a very bad practice to walk up on stage and physically assault a Comedian.

Now we all have to worry about who wants to be the next Will Smith in comedy clubs and theaters.“ — Kathy Griffin (@kathygriffin) March 28, 2022

La actriz Sophia Bush ha calificado de "cruel" la broma del presentador: "La violencia no está bien. Esta es la segunda vez que Chris se burla de Jada en el escenario de los Oscars, y esta noche fue tras su alopecia. Golpear la enfermedad autoinmune de alguien está mal. Hacerlo a propósito es cruel".

“For people asking if her alopecia is public knowledge? Yes. She 1st spoke about it in 2018. She’s been open about it since & the Smiths/Rock have a long-overlapping circle.



Hitting him was not okay. AND his “joke” was cruel & personal. All of it, awful. https://t.co/Y7P4v6UyCy“ — Sophia Bush (@SophiaBush) March 28, 2022

El actor Rob Reiner asegura que Smith le debe "una gran disculpa" a Chris: "Will Smith le debe una gran disculpa a Chris Rock. No hay excusa para lo que hizo. Tiene suerte de que Chris no esté presentando cargos por agresión", ha puntualizado.

“Will Smith owes Chris Rock a huge apology. There is no excuse for what he did. He’s lucky Chris is not filing assault charges. The excuses he made tonight were bullshit.“ — Rob Reiner (@robreiner) March 28, 2022

"Los cómicos de pie son muy hábiles para manejar a los que interrumpen. Una agresión física violenta... no tanto", ha escrito por su parte el actor Mark Hamill.