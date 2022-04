Toda estrella tiene una gran historia detrás y lo mismo ocurre con Serena y Venus Williams. Las hermanas más famosas del tenis son una verdadera leyenda, con una larga carrera que les ha llevado a ganar muchísimos títulos de Grand Slam y medallas olímpicas. En esa trayectoria ha tenido una gran importancia su padre, Richard Williams, a quien interpreta en la gran pantalla Will Smith, ganador del Premios Oscar como mejor actor, después de protagonizar el bofetón que ha eclipsado la edición de 2022. El método Williams hace un retrato de un hombre confiado y obstinado que luchó duro para ayudar a que Serena y Venus llegaran a lo más alto de este deporte. Y lo consiguieron.

Plantón en la boda de Serena

Serena y Venus Williams mantienen una buena relación con su padre, y eso que Richard hizo una cosa que a muchos les parecería imperdonable: dejó colgada a su hija el día de su boda y, para colmo, se lo dijo una hora antes. Así lo contó Serena en su serie documental, Being Serena. La que fuera número 1 se casó en 2017 con Alexis Ohanian, cofundador de la plataforma Reddit y padre de su hija, que nació unos meses antes del enlace. Serena Williams iba a caminar hasta el altar del brazo de su padre, pero un mensaje de texto trastocó sus planes. "No quiero que te enfades conmigo, pero no puedo acompañarte hasta el altar. No me siento yo mismo. Estoy demasiado nervioso", le escribió.

Serena y Venus Williams con su padre en 2012 GTRES/ Andrew Cowie/ Colorsport

Lejos de enfadarse, Serena comprendió a Richard. "A lo mejor muchas hijas no hubieran reaccionado igual, pero conozco los problemas que ha tenido en los últimos años. Ahora su salud está mejor, pero sé que todavía no se siente él mismo, no siente que esté perfectamente", explicó la tenista, que finalmente decidió recorrer el pasillo sola. Algo parecido hizo Meghan Markle en su boda, a la que también asistió Serena.