Que la gala del MET es una cita imprescindible del calendario social lo sabemos todos. Glamour, looks espectaculares, los personajes más top del cine, la música y la moda, mensajes reivindicativos… Tiene todos los ingredientes para cautivar a la gente y lo hace cada año. Tal es la fascinación por este evento que ha llegado a convertirse en el centro de una película de Hollywood, Ocean's 8, un spin off de la trilogía que protagonizaron George Clooney y Brad Pitt.

Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Rihanna, Sarah Paulson, Mindy Kaling y Awkwafina se unen para robarle un carísimo collar a Anne Hathaway en el filme. ¿Dónde? En el Metropolitan Museum de Nueva York, en plena celebración de la gala del MET. Excepto Helena Bonham Carter, todas ellas han desfilado en la vida real por su alfombra roja. No son las únicas. La gala del MET está siempre repleta de estrellas y su recreación no podía ser menos. Heidi Klum, Gigi Hadid, Serena Williams… Descubre los cameos de Ocean's 8.

La cena

En el interior del museo se ve a tres miembros del clan Kardashian: Kylie Jenner, Kim Kardashian y Kendall Jenner. A la cena acude Daphne Kluger, el personaje de Anne Hathaway y objetivo del robo. En su mesa se encuentra Katie Holmes, con Zac Posen a su lado. El diseñador ha vestido a Holmes en varias ediciones de la (verdadera) gala MET. ¿Qué otros famosos diseñadores salen en la película? Alexander Wang y Tommy Hilfiger.

Zac Posen y Katie Holmes en la gala del MET de 2019 GTRES/Charles Sykes/AP Photo

Gigi Hadid es una de las modelos más famosas del mundo, un estatus que hace que no se pierda una gala MET… ni siquiera una ficticia. Ocean's 8 la retrata en el baño del museo, junto a Lily Alridge, compañera de profesión. En una escena posterior aparecen Maria Sharapova y Olivia Munn. De hecho, la actriz de The Newsroom y madre de un hijo junto al cómico John Mulaney tuvo que pagar por ese cameo. "Cogí el vestido y todo eso y luego envío las facturas porque soy parte de tu película. Y entonces [los productores] están en plan 'Oh no, las facturas las pagas tú'", reveló en una entrevista a Entertainment Weekly Radio Olivia Munn.