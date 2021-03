Con poco más de treinta años, el neoyorquino Tommy Hilfiger creó su propia línea de ropa en 1985, edificando uno de los grandes imperios de la moda estadounidense. Este 24 de marzo, el diseñador se adentra en los 70 años, y lo hace manteniendo su podio como uno de los nombres más relevantes de la moda americana y, sin duda, uno de los más influyentes. Forma parte del cuarteto mágico junto a Ralph Lauren, Perry Ellis y Calvin Klein, y hoy es una figura que traspasa el mundo de la moda. Tommy Hilfiger es personaje potente de la crónica social, un icono de la moda cuyo nombre está asociado al estilo de vida americano, el deseado american lifestyle.

Bella Hadid desfila para Tommy Hilfiger en 2017 en Los Ángeles.

Sus inicios: vender ropa hippie Su nombre real es Thomas Jacob Hilfiger y desciende de familia irlandesa. Nació en Nueva York en 1951 y desde muy joven tuvo claro que se dedicaría al mundo de la moda. Sus primeros pasos en este sector comenzaron siendo aún adolescente y empezó a trabajar vendiendo ropa hippie, algo que le marcaría y recuperaría años más tarde. Tras esa experiencia entró en la firma Jordache y su trabajo tuvo tanta repercusión que le llamaron para trabajar en Calvin Klein, oferta que rechazó para lanzarse en solitario, con su propia línea. Era 1985, el año en el que nacía el mito. El pasado inspira las colecciones de la Semana de la Moda de Nueva York RAFAEL MUÑOZ(@munoz_rafa) Con el blanco, el rojo y el azul como colores corporativos de la firma, su icónica bandera como imagen y prendas de aire casual en la línea del estilo deportivo norteamericano, Hilfiger edificó un imperio de moda que sigue teniendo mucho peso en la actualidad. El estadounidense ha reconocido varias veces la importancia de la publicidad en el auge de las marcas, una de las herramientas que ayudó a la firma a saltar al imaginario común cuando era aún desconocida. Sus estrategias, han ido desde patrocinar las giras de Lenny Kravitz o desnudar a Rafael Nadal. Rafael Nadal posa para Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger con Meg Ryan en los Premios Bambi 2008.

Amigo de las estrellas del cine, la música, el deporte y la política Su emporio controla moda, perfumes, líneas infantiles y todo tipo de accesorios. Es un imán para las estrellas y entre sus íntimos amigos están Beyoncé, Gigi Hadid, Lewis Hamilton, Lauren y George P. Bush... Con una estética que camina entre el corte clásico y el deportivo, clave para llegar a un público muy amplio y diverso, al diseñador y sus creaciones se los asocia con la Gran Manzana neoyorquina, y es que, además de compartir colores corporativos con la bandera americana, esta fusión de estilos se convirtió en identificativa de la moda casual estadounidense, de la que fue uno de los máximos exponentes, además de los diseñadores más virales durante la década de los noventa. Gigi Hadid en la gala del MET de 2017 vestida por Tommy Hilfiger.

Envuelto en una grave polémica Uno de los peores momentos de su carrera fue cuando se vio envuelto en unas graves acusaciones de racismo. Hilfiger estaba en boca de todos por un rumor: se dijo que en Oprah Winfrey le había echado de su programa por decir que su ropa era "para persona de clase alta y blanca y que preferiría dar esa ropa a los cerdos antes que a un afroamericano". El rumor fue creciendo y con el tiempo se agregó a colombianos, mexicanos, asiáticos, etc. Pero no es cierto. Nunca se ha hallado la prueba y ese programa al que se hace referencia no existe. La propia Oprah invitó años más tarde al diseñador y aclararon esa mentira. 19.24 min La aventura del saber. Tommy Hilfiger

Un veterano con alma joven Desde esa época en la que se convirtió en precursor de lo que hoy se conoce como estilo casual han pasado treinta años, y el diseñador, para quien la moda siempre ha sido sinónimo de diversión, sigue evolucionando. Con el foco puesto en la generación millennial y con el espíritu transgresor que le caracteriza, algunas de las propuestas del diseñador estadounidense las han lucido famosos como la modelo, actriz y activista Zendaya, poseedora de más de 89 millones de seguidores en Instagram e icono de esta generación, con la que encuentra el vínculo a través de esta red social. Tommy Hilfiger con la actriz y cantante Zendaya. Ha sido de los primeros en buscar otros canales de comunicación y alternativas a los desfiles tradicionales. "En general los desfiles están anticuados y eso es precisamente por lo que hago lo que estoy haciendo con los míos, los estoy cambiando”, decía ya en 2018. Fue uno de los primeros en apuntarse al see now, buy now (lo veo ahora, lo compro ahora) y también en abrir los desfiles al público y crear una experiencia que califica de “excitante”, mezclando moda, espectáculo, música y redes sociales. "Hace unos años al público no se le permitía nunca asistir a un desfile, solo era para la prensa o para los compradores, para los editores de revistas en realidad. Al público le intriga la moda y quiere ver todo lo que pasa”. Los Ángeles, la meca del cine y la moda RAFAEL MUÑOZ