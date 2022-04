"Jada, te quiero. No puedo esperar para ver La teniente O'Neil 2". Así es el comentario de Chris Rock que ha desatado la ira de Will Smith en los Oscar, una referencia al pelo rapado de Jada Pinkett Smith, su mujer, que tiene alopecia. El actor no ha dudado en levantarse de su butaca y dar un bofetón al cómico para sorpresa de todos los presentes, un comportamiento por el que más tarde se ha disculpado a medias.

Lo ha hecho al recibir el Oscar al mejor actor protagonista por su interpretación en El método Williams, con la que se ha impuesto a Javier Bardem, Benedict Cumberbath, Andrew Garfield y Denzel Washington. "Quiero pedir disculpas a la Academia, al resto de nominados", ha dicho Will Smith. Sin embargo, este no es el primer roce entre Chris Rock y el matrimonio, que ya fue protagonista de uno de sus chistes. Ocurrió precisamente en otra ceremonia de los Premios Oscar, allá por 2016.

Todo empezó con el boicot a los Oscar

Febrero de 2016. Chris Rock presentaba unos Oscar envueltos en la polémica por la falta de diversidad en las nominaciones. El boicot, bajo el hashtag #OscarsSoWhite, fue el tema principal del monólogo con el que Chris Rock inauguró la ceremonia. Entre las personas que protestaron se encontraba Jada Pinkett Smith. "Las personas de color siempre somos bienvenidas para dar premios… incluso entretener, pero raramente somos reconocidas por nuestros logros artísticos. ¿Deberíamos las personas de color abstenernos de participar todas juntas?", planteó en Twitter.

“At the Oscars...people of color are always welcomed to give out awards...even entertain, (pt. 1)“ — Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) January 16, 2016

“But we are rarely recognized for our artistic accomplishments. Should people of color refrain from participating all together? (pt 2)“ — Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) January 16, 2016

“People can only treat us in the way in which we allow. With much respect in the midst of deep disappointment.

J (pt 3)“ — Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) January 16, 2016

Unos días más tarde, la actriz subió un vídeo a Facebook Watch asegurando que no iría a la ceremonia de los Oscar y envió un mensaje a Chris Rock: "No estaré en los Premios de la Academia ni los estaré viendo, pero no puedo pensar en un hombre mejor para hacer el trabajo este año que tú, amigo mío. Buena suerte".

Jada Pinkett Smith fue el objetivo de uno de los chistes de Chris Rock. "Jada se enfadó. Jada dijo que no va a venir. Yo estoy en plan '¿No está en un programa de televisión?'. ¿Jada va a boicotear los Oscars? Que Jada boicotee los Oscar es como que yo boicotee las bragas de Rihanna. No me han invitado", dijo el presentador, entre las risas de los asistentes.

Chris Rock también tuvo algunas palabras para su marido Will Smith, protagonista de La verdad duele y ausente en la lista de nominados: "No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West", aseguró. Ahora, seis años después, los tres son protagonistas del momento más sonado de la gala de los Oscar de este año, uno de los más bochornosos de la historia de estos galardones.