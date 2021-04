Willow Smith habla de poliamor con su madre y su abuela, "why not?"

Muchas personas han sentido la crítica y la discriminación de los demás al decir que son poliamorosos. Éstas afirman que, a la hora de hablar del tema abiertamente, los comentarios son muchos y la mayoría no demasiado buenos. ¿Se podría decir que nuestra sociedad aún no está tan avanzada en esta materia? ¿Por qué uno no puede hablar abiertamente del tipo de relación que quiere mantener o que mantiene? ¿Quiénes somos los demás para meternos o juzgar las relaciones de otros?

La hija de Will Smith y Jada Pinkett, a sus 20 años, ha decidido enfrentarse a estos comentarios y se ha sincerado con su progenitora y su abuela en el programa que tienen en Facebook 'Red Table Talk'. Sin pudor, culpa o vergüenza, sentimentos que suelen estar presentes al hablar de estos temas, Willow ha confesado que se ve a sí misma estando con dos parejas a la vez. Lo mencionó durante el programa que tienen en Facebook, donde charlan y expresan sus opiniones sobre muchos temas de actualidad.

Añadió que para ella el poliamor significa sentirse libre de poder elegir el tipo de relación que le funciona y no restringirse a ser monógamo solo porque la sociedad dice que es lo "normal" o lo que está bien. Según Willow, el poliamor podría evitar muchos divorcios, pues evitaría una de sus principales causas, las infidelidades. “¿Cómo puedo estructurar la forma en que abordo las relaciones con eso en mente?”, se preguntó a sí misma.

Adrienne Banfield-Norris, su abuela, no está del todo de acuerdo con su nieta, pues piensa que el poliamor hace que toda la relación se centre en el sexo. "En mi grupo de amigos, soy la única persona poliamorosa y tengo la menor cantidad de sexo de entre todos mis amigos", le contestó de forma directa Willow, quien quiso dejar claro en todo momento que no está buscando nuevas experiencias sexuales, sino que prefiere centrarse en la parte más emocional de las personas.

Jada, su madre, la apoya totalmente en su decisión, pues le dijo que ya no creía en el matrimonio. "Estoy de acuerdo con lo que hagas", expresó la ex esposa de Will Smith. También dejó muy claro que no se quiere meterse en las decisiones que tome su hija, si ésta las tiene claras. A pesar de sus decisiones y pensamientos, Willow se encuentra en una relación monógama desde el 2017 con Tyler Cole.

Aún así, como ya expusimos en su día en Gen Playz, ¿tendrá claro la abuela de Willow la diferencia entre poliamor y relación abierta? Y no solo ella, ¿su público sabe realmente lo que significa este tipo de relación? Y los jóvenes que defienden estas nuevas formas de entender el amor, ¿sabrían superar los celos? Es decir, ¿en el poliamor es oro todo lo que reluce?

A menudo, la falta de comunicación, los celos y las diferentes inseguridades de los distintos miembros de la relación provocan la fragmentación de ésta. Inevitablemente, la forma tradicionalmente monógama en que están concebidas las relaciones sentimentales chocan directamente con el pensamiento de las personas poliamorosas, que ven en la tradición una forma de perpetuar los roles y la posesión sobre la pareja. Sin embargo, lo que no se tiene en cuenta, es que si a veces ya es complicado el entendimiento entre dos personas; ¿es todavía más difícil si añadimos a más miembros a la ecuación?

Quizás el debate debería ir más allá de la monogamia o la poligamia, y ver qué es el amor en su conjunto. Como señaló la escritora Luna Miguel en Gen Playz: "el poliamor consiste en una serie de vínculos, compromisos muy fuertes de amistades e incluso en liberar el deseo entre esas amistades". Seguramente eso es lo que le trataba de explicar Willow a su abuela cuando afirmaba que se trataba menos de sexo y más de libertad. En el programa, también se habló de que el concepto de "amor libre" existía en los orígenes del ser humano, pero que fue la cultura y la religión la que nos llevó al modelo monógamo que tenemos ahora mismo. En todo caso, y aunque elijas un modelo u otro, lo que defendemos desde aquí es que se pueda hablar de todo sin miedo y con respeto. Se puede y lo ha demostrado Willow Smith.