El estreno de la película 'Poliamor para principiantes' de Fernando Colomo reabre el debate de las relaciones abiertas. Cada vez hay más personas que se declaran poliamorosas o que viven sus relaciones de pareja desde un punto de vista diferente a lo 'tradicional', si se puede llamar así. Hay famosos que se han declarado poliamorosos, como Will Smith y Jada Pinkett, o Scarlett Johansson y Colin Jost, y parece que les va bien. Y también hablaron de poliamor Brad Pitt y Angelina Jolie aunque en su caso han terminado su relación para abrir una guerra judicial en su proceso de divorcio. Y de Hollywod a España, donde encontramos a la actriz Melani Olivares que declaró que tenía novio y novia.

“Creo que la idea del matrimonio es muy romántica . Sin embargo, no creo que sea natural ser monógamos” aseguró la actriz. Scarlett Johansson ha estado casada 2 veces, y actualmente mantiene una relación con Colin Jost, el presentador y cómico de Saturday Night Live. “Yo he intentado practicar la monogamia, pero va en contra de nuestros instintos”, ha declarado la actriz de ‘Lost’.

El actor de clásicos románticos como Nothing Hill protagonizó uno de los escándalos más comentados de los años 90, cuando fue pillado engañando a su pareja, Elisabeth Hurley con una prostituta. “Si me preguntas: ¿Crees que los seres humanos están preparados para mantener relaciones fieles durante 40 años?, respondo no, no y no”, ha declarado Hugh Grant.