Era uno de los actores más mediáticos, le gustaba estar en contacto con sus seguidores y era muy activo en redes sociales. Su vida cambió después de la ceremonia de los Oscars. El que podría haber sido el mejor día de su vida, ya que se llevó a casa su primera estatuilla, acabó convirtiéndose en una pesadilla. Will Smith se dejó llevar por las emociones y cometió el error que, probablemente, le perseguirá toda la vida. Una broma de mal gusto de Chris Rock sobre la apariencia de su esposa, que sufre de alopecia desde hace años, provocó la ira de la estrella de Hollywood. Se levantó de su asiento y abofeteó a su compañero atónito, igual que el resto del público, que llegó a pensar que se trataba de una performance.

Poco o nada se sabe del actor, desaparecido desde entonces. Will Smith ha mantenido durante estos meses un perfil bajo, lejos del foco mediático. Hasta a los paparazzi les ha costado fotografiarle. Sin embargo, sí hemos seguido viendo a su mujer, la otra protagonista de esta historia. Jada Pinkett fue la primera en pronunciarse, asegurando que su familia estaba en proceso de "curación". Para ella todavía es posible una reconciliación entre Chris Rock y su marido. "Quiero que tengan la oportunidad de sanar, hablar de esto y reconciliarse", confesaba en su programa de Facebook Red Table Talk, donde seguramente veremos a Will Smith sentado en un futuro para hablar de lo sucedido.

Will Smith está pasando por uno de sus peores momentos. Era uno de los actores más queridos entre el público, el mismo que le condenó tras el incidente en la gala de los Premios Oscar. Este varapalo le dejó " devastado ", tal y como confesó Tyler Perry, amigo del actor y uno de los asistentes a la ceremonia que se acercó a charlar con él después de la bofetada. Tanto es así, que Smith necesitó terapia y acudió voluntariamente a una clínica de rehabilitación de lujo. Una información que publicó el diario The Sun el pasado mes de abril.

Soy Leyenda 2, el posible regreso de Will Smith a la industria

Semanas antes de la ceremonia de los Premios Oscar, Warner había anunciado que Soy Leyenda, la película postapocalíptica protagonizada por Will Smith, tendría una secuela que también contaría con el actor. En esta segunda entrega también estaría Michael B. Jordan. Su polémica participación en los Oscars podrían haber causado su cancelación, pero parece que el proyecto sigue en pie. "El guion se está desarrollando y su personaje lógicamente es mencionado. Que se sepa, Will sigue involucrado en el proyecto. El concepto y la historia todavía tienen que recibir el visto bueno de los estudios Warner Bros, pero estos no se han pronunciado directamente sobre una hipotética salida del actor", ha explicado una fuente al diario británico The Sun. Además, Will Smith también sería el productor.

Will Smith podría estar esperando el momento oportuno para regresar a la industria. "Los sentimientos tan negativos hacia su persona han estado desapareciendo en las últimas semanas. Parece que el mundo quiere mirar hacia delante gracias a historias como las de Johnny Depp y Amber Heard. Desde luego, Will está haciendo todo lo posible para recuperarse. Va a terapia y se ha tomado su tiempo fuera de los focos", añade la fuente. ¿Cuándo reaparecerá? Sigue siendo una incógnita.