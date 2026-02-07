Partidos y entidades independentistas arremeten contra el Govern y el Estado por el deficiente servicio de Rodalies

Los principales partidos y entidades independentistas han participado este sábado en una manifestación en Barcelona por el deficiente servicio de Rodalies y han coincidido en su censura al Gobierno catalán y a la infrafinanciación estatal en el servicio.

La ANC y el Consejo por la República han convocado esta marcha, que ha partido desde las inmediaciones del monumento a Rafael Casanova con destino final en la plaza de Sant Jaume, bajo el lema "¡Basta! Única vía: independencia".

Por la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar otra manifestación en Barcelona, en este caso organizada por las plataformas de usuarios.

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la ANC, Lluís Llach, ha denunciado las "humillaciones que el Estado impone continuamente" a Cataluña, que, a su juicio, es objeto de "un trato colonial".

El presidente del Consejo por la República, Jordi Domingo, ha hecho énfasis en el déficit fiscal catalán, que ha situado en los 25.500 millones de euros anuales.

También ha tomado la palabra el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, que ha criticado la "discriminación y maltrato" hacia los catalanes que supone la falta de inversión en infraestructuras.