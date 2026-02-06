Los sindicatos mantienen la huelga de trenes de la próxima semana tras una tercera reunión con Transportes sin acuerdo
- Ambas partes van a mantener abierta la interlocución este fin de semana con el fin de llegar a consensos
- Transportes ha fijado unos servicios mínimos en el transporte de viajeros y mercancías para los días de paros
Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (Comisiones Obreras, UGT y el de maquinistas Semaf) mantienen la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero después de que haya terminado sin acuerdo la tercera reunión que han tenido este viernes con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y los presidentes de Renfe y Adif. El ministro ya ha mantenido otros dos encuentros, el pasado miércoles y jueves, que acabaron sin consenso.
Los portavoces de los tres sindicatos han indicado que no se han concretado las medidas que reivindican, ni en materia presupuestaria ni en seguridad, algo que están trabajando con la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Según Transportes, durante este fin de semana se va a mantener abierta la interlocución y los contactos entre ambas partes, tal y como han explicitado los sindicatos, con el fin de alcanzar consensos.
Fuentes de Semaf han destacado que la reunión ha transcurrido "mejor enfocada que la de ayer" porque se han abordado medidas sobre la seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario, que es la principal reivindicación del sindicato de maquinistas. El secretario general del sindicato, Diego Martín, ha indicado que este viernes Transportes les ha presentado propuestas "preliminares", con medidas técnicas en las que seguirán trabajando las partes.
Por tanto, se mantiene la huelga de maquinistas convocada para la próxima semana porque, según Semaf, no tienen aún las garantías para asegurar que se cumplen sus peticiones. Los paros paros a jornada completa y afectarán a las circulaciones de Renfe, Iryo y Ouigo y a las compañías privadas de mercancías Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail. Esta huelga —a raíz de los accidentes de Adamuz y Gelida— busca conseguir cambio estructural para garantizar la seguridad y calidad del sistema ferroviario español, y mejorar la situación de las plantillas.
Servicios mínimos para los días de huelga
En este contexto, el Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos para Cercanías del 75% en hora punta, una cifra que baja al 50% en el caso del resto de la jornada. Para la media distancia, ha indicado que garantizará que el 65% de los trenes seguirán funcionando durante los paros, y en el caso de larga distancia y alta velocidad será del 73%. También se han fijado servicios mínimos del 21% en mercancías.
Por otro lado, Cataluña y País Vasco fijan su propio criterio y en el caso de Rodalies se han establecido un 66% de servicios mínimos en hora punta y un 33% en horas valle.