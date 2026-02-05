Transportes fija servicios mínimos en la alta velocidad y Cercanías para los días de huelga de maquinistas

El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos para la huelga prevista de maquinistas de cara a los días 9, 10 y 11 de febrero. Será del 65% del servicio de Cercanías en hora punta, una cifra que baja al 50% en el caso del resto de la jornada. Para la media distancia, ha indicado que garantizará que el 65% de los trenes seguirán funcionando durante los paros, y en el caso de larga distancia y alta velocidad será del 73%.

También se han fijado servicios mínimos del 21% en el transporte de mercancías, concretamente, en trenes que portan materias primas industriales y perecederos, mercancías peligrosas y combustibles, automoción, residuos sólidos urbanos y bienes siderúrgicos.

Por otro lado, Cataluña y País Vasco fijan su propio criterio y, en el caso de Rodalies, se han establecido un 66% de servicios mínimos en hora punta y un 33% en las horas valle.

Segunda reunión de Transportes con los maquinistas Mientras tanto, Transportes busca desconvocar la huelga. Su ministro, Óscar Puente, se ha reunido este jueves por segunda vez con los sindicatos convocantes del paro y representantes de Adif y Renfe, después de que este miércoles no alcanzaran un acuerdo. A la salida del encuentro de este jueves, según han indicado fuentes sindicales a RTVE, Transportes les ha hecho propuestas más concretas sobre aumentos de plantilla e inversiones en mantenimiento que requerirán, no obstante, el visto bueno del Ministerio de Hacienda. También han indicado que cuentan con el compromiso de que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria revise algunos de los protocolos que reclaman los maquinistas. Por su parte, el Ministerio de Transportes ha destacado el "tono constructivo" y la "voluntad de diálogo" de todas las partes, y han señalado que van a continuar negociando este jueves y los próximos días.