Salvador Illa rep l'alta hospitalària i continuarà el tractament des de casa
- Destaquen una evolució “molt favorable” d’una patologia potencialment greu i apunten al seu bon estat físic
- Illa ha sortit de l’hospital "amb crosses", animat i amb ganes de reprendre l’activitat
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sortit aquest divendres de l’Hospital Vall d’Hebron, on estava ingressat des de fa dues setmanes d'una osteomielitis púbica. Continuarà el tractament des de casa amb el suport de l’equip d’hospitalització domiciliària del centre.
El model que farà servir permet administrar tractament farmacològic endovenós i fer cures de nivell hospitalari "en un entorn més confortable", un cop la malaltia ja està estabilitzada. Posteriorment, passarà a via oral, juntament amb la rehabilitació.
“🩺 Salvador Illa rep l’alta hospitalària i continuarà a casa el tractament per l’osteomielitis púbica.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 30, 2026
🗣️ “La bona evolució és gràcies al seu gran estat de forma” | @RTVECatalunya pic.twitter.com/ZU7MM3vP6L“
L’evolució clínica, analítica i radiològica és molt favorable i s'espera la seva recuperació total en unes setmanes.
Els responsables mèdics expliquen que el president ha sortit de l’hospital "amb crosses", visiblement animat i amb ganes de reprendre les seves tasques institucionals, malgrat que insisteixen que primer haurà de seguir estrictament les indicacions durant el procés de recuperació.
Recuperació progressiva
El president ha començat la setmana amb repòs absolut, però la mobilitat s’ha anat incrementant de manera progressiva a mesura que el dolor, ara molt controlat, ha disminuït.
A partir d'ara, seguirà un programa intensiu de rehabilitació que marcarà els passos i els límits de l’activitat física en les pròximes setmanes.
Una infecció potencialment greu
Segons els metges, el quadre clínic “no és cap banalitat”. La doctora Dolors Rodríguez, del servei de Malalties Infeccioses, ha explicat que es tracta d’una infecció potencialment greu perquè el bacteri arriba a l’os a través de la sang. Tot i això, ha remarcat que s’ha pogut controlar ràpidament i que l’evolució és molt positiva.
La recuperació accelerada del president podria estar relacionada amb el seu bon estat de forma física, afirmen.