Salvador Illa evoluciona favorablement de la osteomielitis púbica que pateix

  • Els metges confirmen una patologia inflamatòria d’origen infecciós a la zona lumbar
  • Salvador Illa podria abandonar l'UCI aquest dimarts i es quedarà ingressat unes dues setmanes a l'Hospital Vall d'Hebron
Doctors de la Vall d'Hebron informen de l'estat del president del Govern, Salvador Illa.
Marc Guasch Ferreiro
El president de la Generalitat, Salvador Illa, pateix una osteomielitis púbica. Es tracta una infecció inflamatòria de les articulacions de la pelvis provocada pel bacteri Streptococcus dysgalactiae. Així ho ha confirmat el director gerent de l’Hospital Vall d’Hebron, Albert Salazar, que ha informat que el president ha experimentat en les últimes hores una evolució “molt favorable i molt positiva”.

Illa està ingressat des de dissabte, després de presentar un fort dolor lumbar i pèrdua de força a les extremitats inferiors. L’equip mèdic ha celebrat que ja es puguin descartar malalties més greus i que s’hagi pogut identificar amb precisió l’origen del problema.

Segons Salazar, el diagnòstic és “una molt bona notícia” i permet orientar correctament el tractament perquè la recuperació continuï avançant. Tant el dolor com la mobilitat han millorat, però encara no l'han deixat incorporar-se.

Inici del tractament i febre nocturna

Les analítiques preses aquesta passada nit han confirmat el diagnòstic. L’equip mèdic ha iniciat un tractament antibiòtic per tractar la possible infecció. De fet, Illa ha presentat febre, un element que ha reforçat encara més aquesta línia diagnòstica. Tot i això, ha passat una “bona nit, amb el dolor controlat”, segons Salazar.

Salvador Illa estarà ingressat unes dues setmanes

Previsió de recuperació

La previsió assistencial es manté. Aquest dimarts podria deixar l'UCI per passar a planta i podria estar dues setmanes ingressat, temps que inclourà rehabilitació per recuperar el dèficit motor a les extremitats inferiors. Els metges confien que l’evolució continuarà sent favorable un cop s’estabilitzi la infecció | Informa: Lorena Hens

Dalmau, president en funcions

El conseller de Presidència, Albert Dalmau, assumeix les funcions del president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre estigui hospitalitzat. El conseller ha garantit que "el Govern segueix funcionant", i que la resta de membres de l'executiu mantindran la "normalitat" de l'agenda de la Generalitat.

