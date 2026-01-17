Atenen Illa en un hospital per una "afecció muscular"
- Li estan fent proves perquè s'ha sentit indisposat el matí d'aquest dissabte després d'haver practicat esport
- Fonts del Govern asseguren que el president de la Generalitat es troba bé, però s'ha vist obligat a suspendre la seva agenda
El president de la Generalitat, Salvador Illa, està sent atès en un centre hospitalari després de patir una afecció muscular quan practicava esport aquest dissabte al matí. Fonts del departament de Presidència asseguren que el president, aficionat a córrer, es troba bé, però se li han fet proves per haver-se sentit indisposat després de practicar esport aquest matí.
Segons les mateixes fonts, Illa s'ha trobat malament després del seu entrenament diari, cosa que no li ha impedit anar a una visita institucional que tenia programada a l'Ajuntament d'Ascó, on s'ha reunit amb l'alcalde, Miquel Àngel Ribes. Tot i això, després de la visita a Ascó s'ha vist obligat a anar a un centre hospitalari en veure que aquesta afecció muscular no millorava.
El president ha suspès la seva agenda i ha estat traslladat a un centre hospitalari, on se li estan practicant diverses proves per determinar l'abast de la malaltia, encara que fonts del Departament recalquen que es troba bé i que, de moment, no ha fet falta ingressar-lo.