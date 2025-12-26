Salvador Illa reivindica la humanitat i la solidaritat en el discurs de Sant Esteve
- En plena crisi dels desallotjats de Badalona, el president català aposta per "la humanitat, la solidaritat i la responsabilitat per construir una Catalunya millor per a tothom"
- Salvador Illa també ha tingut un record pels incendis de l'estiu, les inundacions de les Terres de l'Ebre i els bombers morts en acte de servei
En el seu segon discurs de Sant Esteve, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut reivindicar valors humans i la solidaritat per "garantir la convivència democràtica i reforçar l’ambició moral del país". Així, ha subratllat que “el Nadal ens recorda allò que no podem perdre mai: els nostres valors humans”.
En plena crisi pels desallotjats del B9 a Badalona, Illa ha defensat que la humanitat significa acollir i integrar les persones que ho necessiten: “Què ens queda si no actuem amb humanitat?"
Des del Palau de la Generalitat, Illa ha remarcat que també implica defensar l’estat del benestar, garantir educació i sanitat públiques, l’habitatge com a dret, i oferir ajuts socials. “Sense solidaritat no es pot construir cap país ni cap societat”, ha insistit, rebutjant que la resposta als reptes sigui “culpabilitzar els qui menys tenen o els qui són diferents”.
Defensa dels valors europeus
En la mateixa línia, Salvador Illa, ha volgut posar l'accent en el model i els valors que representa Europa. Avisa que “el que avui està en joc a Europa va més enllà d’una qüestió merament política".
"Està en joc el nostre model de vida, de convivència democràtica i de prosperitat compartida. Estan en joc valors que conformen els nostres fonaments”, ha recalcat.
Solidaritat i responsabilitat
El president també ha tingut un record pels incendis de l’estiu a la Noguera, la Segarra i l’Urgell, les inundacions de les Terres de l'Ebre o els brots de pesta porcina i dermatosis nodular. Ha destacat tres valors: empatia, solidaritat i responsabilitat, que —ha dit— “han definit la resposta col·lectiva de Catalunya davant les emergències”.
Precisament ha volgut retre homenatge els bombers morts en acte de servei a Santa Susanna i a Paüls i les víctimes dels incendis d’Agramunt.
Inversió i futur
Salvador Illa no ha fet referència ni a la negociació dels Pressupostos, ni al finançament singular o l'aplicació de l'amnistia. Sí, en canvi, ha volgut defensar la necessitat d’invertir en l’interès general, en el bé comú i en les persones, sense oblidar “l’empenta empresarial, el talent creatiu i científic i l’esperit emprenedor”. Ha reclamat reforçar “l’ambició moral del país”.
Finalment, si l'any passat va citar Mercè Rodoreda, enguany s'ha referit al Poema de Nadal de Segarra per reivindicar: “Fem el possible per ser homes de bona voluntat!”; i ha tancat amb optimisme: “El 2025 ha estat un bon any per a Catalunya. El 2026 serà encara millor”, tot advertint que "encara feina per fer".
