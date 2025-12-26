Enlaces accesibilidad
Salvador Illa reivindica la humanitat i la solidaritat en el discurs de Sant Esteve

  • En plena crisi dels desallotjats de Badalona, el president català aposta per "la humanitat, la solidaritat i la responsabilitat per construir una Catalunya millor per a tothom"
  • Salvador Illa també ha tingut un record pels incendis de l'estiu, les inundacions de les Terres de l'Ebre i els bombers morts en acte de servei
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

En el seu segon discurs de Sant Esteve, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut reivindicar valors humans i la solidaritat per "garantir la convivència democràtica i reforçar l’ambició moral del país". Així, ha subratllat que “el Nadal ens recorda allò que no podem perdre mai: els nostres valors humans”.

En plena crisi pels desallotjats del B9 a Badalona, Illa ha defensat que la humanitat significa acollir i integrar les persones que ho necessiten: “Què ens queda si no actuem amb humanitat?"

Des del Palau de la Generalitat, Illa ha remarcat que també implica defensar l’estat del benestar, garantir educació i sanitat públiques, l’habitatge com a dret, i oferir ajuts socials. “Sense solidaritat no es pot construir cap país ni cap societat”, ha insistit, rebutjant que la resposta als reptes sigui “culpabilitzar els qui menys tenen o els qui són diferents”.

Defensa dels valors europeus

En la mateixa línia, Salvador Illa, ha volgut posar l'accent en el model i els valors que representa Europa. Avisa que “el que avui està en joc a Europa va més enllà d’una qüestió merament política".

"Està en joc el nostre model de vida, de convivència democràtica i de prosperitat compartida. Estan en joc valors que conformen els nostres fonaments”, ha recalcat.

Solidaritat i responsabilitat

El president també ha tingut un record pels incendis de l’estiu a la Noguera, la Segarra i l’Urgell, les inundacions de les Terres de l'Ebre o els brots de pesta porcina i dermatosis nodular. Ha destacat tres valors: empatia, solidaritat i responsabilitat, que —ha dit— “han definit la resposta col·lectiva de Catalunya davant les emergències”.

Precisament ha volgut retre homenatge els bombers morts en acte de servei a Santa Susanna i a Paüls i les víctimes dels incendis d’Agramunt.

Inversió i futur

Salvador Illa no ha fet referència ni a la negociació dels Pressupostos, ni al finançament singular o l'aplicació de l'amnistia. Sí, en canvi, ha volgut defensar la necessitat d’invertir en l’interès general, en el bé comú i en les persones, sense oblidar “l’empenta empresarial, el talent creatiu i científic i l’esperit emprenedor”. Ha reclamat reforçar “l’ambició moral del país”.

Finalment, si l'any passat va citar Mercè Rodoreda, enguany s'ha referit al Poema de Nadal de Segarra per reivindicar: “Fem el possible per ser homes de bona voluntat!”; i ha tancat amb optimisme: “El 2025 ha estat un bon any per a Catalunya. El 2026 serà encara millor”, tot advertint que "encara feina per fer".

