Illa pide "paciencia" con el IRPF a ERC, que mantiene el pulso presupuestario: "La cárcel no nos rindió, tampoco la presión"

A menos de una semana para votar los presupuestos para Cataluña, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a ERC "paciencia" con su compromiso en el acuerdo de investidura de traspasar a esta comunidad la recaudación del IRPF. El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, mantiene su pulso y avisa: "Si la cárcel no nos rindió, tampoco ninguna presión".

Pese a que por ahora no tiene los apoyos garantizados en la votación presupuestaria del próximo viernes, Illa ha alejado este sábado la posibilidad de adelantar elecciones aunque su proyecto de cuentas públicas fracase.

"Tenemos que ofrecer un proyecto a la sociedad catalana para años. No pensamos en 2026 ni en 2027, ni estamos encallados en las elecciones de no sé cuando. Estamos dando a Cataluña un proyecto para los próximos 10 años", ha remarcado Illa en su intervención en la inauguración de la Escuela de Invierno del PSC, que se celebra este fin de semana en Tarragona.

Illa, que sí tiene el apoyo de los Comuns a los presupuestos, no ha hecho ninguna referencia explícita en su discurso a las negociaciones con Esquerra, que reclama concreciones en la cesión del IRPF a la Generalitat para levantar el veto a las cuentas.

En los últimos días, a raíz del pulso que mantienen ambas formaciones, ha comenzado a sobrevolar la hipótesis de que si Illa no tiene presupuestos pueda convocar elecciones.

Sin embargo, el presidente catalán ha enfatizado que el Govern está comprometido a ofrecer "un horizonte de estabilidad y de solidez" con un proyecto pensado a años vista y ha remarcado que no están "encallados" en unas hipotéticas elecciones.

Defiende el cumplimiento del pacto: "Hemos ido haciendo una cosa tras otra" Y en un mensaje velado a ERC, Illa ha remarcado que su gobierno ha empezado a "solucionar problemas" y a "desbloquear" proyectos. En definitiva, algunas cuestiones acordadas en el pacto de investidura. "Ya hemos desencallado el aeropuerto, han regresado empresas, hemos iniciado reformas importantes, hemos recuperado el eje transversal ferroviario. Hemos ido haciendo cosas, una detrás de otra, las haremos todas", ha enfatizado. Aunque algunos pidan, "ahora de golpe, que se tiene que hacer todo", Illa ha apelado a ir "por pasos, una cosa detrás de otra" y ha reclamado "tiempo y paciencia".