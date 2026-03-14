Illa pide "paciencia" con el IRPF a ERC, que mantiene el pulso presupuestario: "La cárcel no nos rindió, tampoco la presión"
- El Govern tiene apoyo de los Comuns pero Esquerra mantiene su enmienda a la totalidad a las cuentas públicas
- Illa aleja la posibilidad de adelantar elecciones si no saca adelante la votación del próximo viernes
A menos de una semana para votar los presupuestos para Cataluña, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a ERC "paciencia" con su compromiso en el acuerdo de investidura de traspasar a esta comunidad la recaudación del IRPF. El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, mantiene su pulso y avisa: "Si la cárcel no nos rindió, tampoco ninguna presión".
Pese a que por ahora no tiene los apoyos garantizados en la votación presupuestaria del próximo viernes, Illa ha alejado este sábado la posibilidad de adelantar elecciones aunque su proyecto de cuentas públicas fracase.
"Tenemos que ofrecer un proyecto a la sociedad catalana para años. No pensamos en 2026 ni en 2027, ni estamos encallados en las elecciones de no sé cuando. Estamos dando a Cataluña un proyecto para los próximos 10 años", ha remarcado Illa en su intervención en la inauguración de la Escuela de Invierno del PSC, que se celebra este fin de semana en Tarragona.
Illa, que sí tiene el apoyo de los Comuns a los presupuestos, no ha hecho ninguna referencia explícita en su discurso a las negociaciones con Esquerra, que reclama concreciones en la cesión del IRPF a la Generalitat para levantar el veto a las cuentas.
En los últimos días, a raíz del pulso que mantienen ambas formaciones, ha comenzado a sobrevolar la hipótesis de que si Illa no tiene presupuestos pueda convocar elecciones.
Sin embargo, el presidente catalán ha enfatizado que el Govern está comprometido a ofrecer "un horizonte de estabilidad y de solidez" con un proyecto pensado a años vista y ha remarcado que no están "encallados" en unas hipotéticas elecciones.
Defiende el cumplimiento del pacto: "Hemos ido haciendo una cosa tras otra"
Y en un mensaje velado a ERC, Illa ha remarcado que su gobierno ha empezado a "solucionar problemas" y a "desbloquear" proyectos. En definitiva, algunas cuestiones acordadas en el pacto de investidura.
"Ya hemos desencallado el aeropuerto, han regresado empresas, hemos iniciado reformas importantes, hemos recuperado el eje transversal ferroviario. Hemos ido haciendo cosas, una detrás de otra, las haremos todas", ha enfatizado.
Aunque algunos pidan, "ahora de golpe, que se tiene que hacer todo", Illa ha apelado a ir "por pasos, una cosa detrás de otra" y ha reclamado "tiempo y paciencia".
Junqueras insiste: "Queremos la recaudación del IRPF"
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pronunciado un discurso en la celebración del 95º aniversario de la fundación del partido en el que ha dicho que su formación está acostumbrada a las "presiones", pero ha avisado: "Si la cárcel no nos ha rendido, tampoco nos rendirá ninguna presión".
Esquerra ha presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos y para retirarla pide que el Gobierno de España haga algún gesto para avanzar en la cesión de la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, que se pactó en la investidura de Illa. El líder de ERC ha reiterado que quieren que haya presupuestos en Cataluña y "en todos lados", pero ha reiterado su reclamación de avances en el IRPF.
"Queremos la recaudación del IRPF, no porque sí, sino porque es importante, como tantas otras cosas. Y no queremos perder ninguna, queremos lucharlas todas y no queremos correr el riesgo de que ninguna de ellas se nos escape de las manos", ha subrayado.
Más allá de la posición del Gobierno de España, que por ahora se niega a dar pasos adelante en la cesión del IRPF, Junqueras también ha lamentado que es "difícil" conseguir avances en esta cuestión por la falta de apoyos de otros partidos y agentes económicos y sociales.
"Todo lo que defendemos es legítimo, es bueno. No hay ninguna razón por la que nos dejéis solos a la hora de defenderlo. No hay ninguna razón para resignaros, para que os domine la desesperanza, hemos sido capaces de superar situaciones infinitamente más grandes", ha agregado.
En el mismo sentido, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha llamado a no caer en la "frustración y la resignación" y ha puesto en valor los 95 años de trayectoria del partido.
"La historia de ERC es la de fidelidad a un país. Siempre hemos estado allí. Eso significa no fallar, no desaparecer cuando llegan las dificultades y no abandonar el país cuando defenderlo tiene costes políticos y personales", ha remarcado.