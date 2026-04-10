Feijóo condena "la deriva belicista que recorre el mundo" y a los regímenes que "vulneran derechos"
- Ha intervenido en el European Pulse Forum, un foro de debate organizado en Barcelona
- Según Feijóo, "no hay derecho internacional sin derechos humanos"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este viernes su "condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo" y ha llamado a "todos los países" a "empujar para que la mesura sustituya a la barbarie". También ha condenado "sin ambigüedad" a "los regímenes que matan a desidentes, vulneran derechos, persiguen a las mujeres y oprimen ahomosexuales", en alusión a Irán.
"No hay derecho internacional sin derechos humanos", ha defendido en su intervención en el European Pulse Forum, un foro de debate organizado por el periódico digital Político & beBartlet en CosmoCaixa Barcelona, que reúne a políticos y empresarios para discutir sobre el futuro de Europa, y que clausura este viernes por la tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En su opinión, "la contención, la desescalada y la diplomacia es el únic camino en el que Occidente se reconoce". Además, ha apelado a que ante un mundo que "está enloquecido", los líderes "responsables" actúen "con sensatez".
Asimismo ha defendido que no se puede caer en la "equidistancia" con Irán y ha cargado contra Sánchez precisamente por no "desmarcarse" de las "felicitaciones" del régimen iraní. "Ningún país europeo debería aceptar felicitaciones de organizaciones terroristas ni de dictadores sin abochornarse, sin revolverse o sin desmarcarse", ha incidido.
También ha considerado "inaceptable" que el Gobierno de España se "excluya" o "no sea convocado por falta de confianza" a citas europeas "donde se decide todo". Y ha asegurado que cuando gobierne, España volverá a ser "un socio leal, que respete sus acuerdos y a sus aliados", pues ha defendido que su partido es "un socio leal" también con la Unión Europea.
Defiende a la OTAN y la UE
Además, Feijóo ha advertido de que en España hay partidos "antieuropeos" y "antiOTAN", "incluso dentro del propio Gobierno". Y ha querido mostrar su "compromiso" con la Alianza Atlántica, así como con la Unión Europea.
En su opinión, la OTAN es "el mejor instrumento para garantizar la seguridad a los dos lados del Atlántico", por lo que ha apelado a "preservarla" ante las "amenazas" por la "guerra", los "aranceles" y los "autoritarismos". "Proteger el atlantismo es proteger a Europa y España", ha sostenido.
También ha defendido a la Unión Europea, a la que ha definido como un "proyecto de paz, de libertad y de prosperidad inigualable", pero ha advertido de sus "debilidades y sus enemigos". Por ello, ha defendido llevar a cabo "reformas" para poder "proteger el europeísmo". Así, se ha comprometido a "contribuir a la unidad de Europa" cuando llegue al Gobierno.
Según Feijóo, a los socios europeos "les inquieta que España haya abandonado a los aliados occidentales, especialmente con nuevas alianzas tecnológicas que contradicen lo acordado por la Unión Europea", y ha avisado de que "cuando uno abandona Europa se convierte en un traidor a Europa". Y también ha lamentado la decisión del Gobierno de Sánchez de "regularizar sin condiciones" a miles de inmigrantes y ha abogado por "recuperar el control de nuestras frotenras".
Asimismo ha remarcado que el lugar de España "no es al lado de Nicolás Maduro, ni de Delcy Rodríguez", sino "con la paz, la democracia y la libertad, por lo tanto, con Edmundo González y con María Corina Machado".