Feijóo condena "la deriva belicista que recorre el mundo" y a los regímenes que "vulneran derechos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este viernes su "condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo" y ha llamado a "todos los países" a "empujar para que la mesura sustituya a la barbarie". También ha condenado "sin ambigüedad" a "los regímenes que matan a desidentes, vulneran derechos, persiguen a las mujeres y oprimen ahomosexuales", en alusión a Irán.

"No hay derecho internacional sin derechos humanos", ha defendido en su intervención en el European Pulse Forum, un foro de debate organizado por el periódico digital Político & beBartlet en CosmoCaixa Barcelona, que reúne a políticos y empresarios para discutir sobre el futuro de Europa, y que clausura este viernes por la tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su opinión, "la contención, la desescalada y la diplomacia es el únic camino en el que Occidente se reconoce". Además, ha apelado a que ante un mundo que "está enloquecido", los líderes "responsables" actúen "con sensatez".

Asimismo ha defendido que no se puede caer en la "equidistancia" con Irán y ha cargado contra Sánchez precisamente por no "desmarcarse" de las "felicitaciones" del régimen iraní. "Ningún país europeo debería aceptar felicitaciones de organizaciones terroristas ni de dictadores sin abochornarse, sin revolverse o sin desmarcarse", ha incidido.

También ha considerado "inaceptable" que el Gobierno de España se "excluya" o "no sea convocado por falta de confianza" a citas europeas "donde se decide todo". Y ha asegurado que cuando gobierne, España volverá a ser "un socio leal, que respete sus acuerdos y a sus aliados", pues ha defendido que su partido es "un socio leal" también con la Unión Europea.