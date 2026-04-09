Fran Perea dinamita la pregunta clásica de Broncano: "Me lo ha preguntado un amigo pianista..." | La Revuelta

La vida de Fran Perea cambió para siempre hace 23 años, cuando protagonizó Los Serrano dando vida a Marcos. Un personaje y una serie que acompañaron a toda una generación de adolescentes y que le llevó a trabajar, como actor y como cantante, en países como Serbia o Finlandia. Mucho tiempo ha pasado desde aquello y el artista malagueño no ha dejado de trabajar, especialmente como actor de teatro, como en su nueva obra, El efecto, aunque parte del público le haya perdido la pista. Motivo por el cual ha titulado su nuevo disco El hombre invisible, y en él se encuentra la canción que interpreta en directo en La Revuelta, “Nos volveremos a ver”.

Fran Perea convierte a Broncano en el hombre invisible Las andanzas de los Serrano, una familia de lo más inusual, convirtieron a Fran Perea en una auténtica estrella generacional a principios del siglo XX. Pero el éxito de la serie trascendió nuestras fronteras y se emitió en países como Serbia, donde el propio Fran Perea llegó a dar varios conciertos. Pero el artista malagueño no ha dejado de trabajar desde entonces, apareciendo en multitud de series y en películas como Balada triste de trompeta, de Álex de la Iglesia. Incluso, dada la popularidad de los Serrano en Finlandia, el actor trabajó durante cinco años en una serie policiaca llamada The Paradise, entre 2019 y 2024. Ahora vuelve al teatro con El efecto, en la que comparte elenco con Alicia Borrachero, Elena Rivera e Itzan Escamilla, y también a la música, con su nuevo disco El hombre invisible, un guiño a aquellos que le han dado por desaparecido a lo largo de todos estos años de carrera. En él se encuentra la canción que interpreta en La Revuelta, “Nos volveremos a ver”, acompañado, entre otros, por su inseparable Víctor Elías, que interpretaba a su hermano Guille en la mítica serie y goza de una importante carrera como músico, y la cantante Ana Guerra, una de las grandes figuras de Operación Triunfo 2020.