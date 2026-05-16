Raphael, invitado estrella en 'La casa de la música': "Me haría un dúo con Rosalía, naturalmente"

Raphael, uno de los artistas más míticos de la industria musical española, no ha querido perderse La Casa de la Música, el especial de RTVE para celebrar el 70 aniversario de Televisión Española. Además de cantar 'Qué sabe nadie', ha hablado con Jesús Vázquez y ha hecho un repaso sobre sus proyectos de futuro y su estado de salud. "Estoy muy bien, naturalmente reponiéndome de todo; ha sido un gran susto porque yo no me esperaba nada así", ha explicado.

Aun así, el artista sigue en forma con una nueva gira con la que recorrerá México, Nueva York, Miami y que seguirá por España. "Hay personas que han nacido para esto. En mi casa soy inmensamente feliz, con mi mujer y mis hijos. No me pesan, pero a los pocos días me pica el gusanito y me voy al escenario, siempre con el beneplácito de mi familia", ha indicado.

Canciones "para siempre" y... ¿dúo con Rosalía? Raphael escogió cantar lo que ya es un himno intergeneracional: "Qué sabe nadie". Este tema —según ha explicado el artista— es "para siempre". "Hay canciones que al nacer ya están marcando su camino. Esa letra es tan de verdad", ha dicho. Además, ha reconocido que a lo largo de su vida no se ha guardado nada y se ha definido como una persona afortunada. "Me ha dado tanto la vida que no tengo derecho a pedir más; mi vida es eso, mi familia y el escenario". Pero no se queda aquí, Raphael todavía quiere más y durante su entrevista se atrevió a lanzarle el guante a Rosalía: "Me haría un dúo con ella, naturalmente". También han charlado sobre la importancia del "aplauso" para los artistas. "El aplauso para un artista es muy importante, pero no vital. Lo vital es el público, mostrar cómo cantas, eso es impagable", ha reconocido emocionado.