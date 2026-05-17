Disfruta de todas las actuaciones de 'La Casa de la Música'

Raphael, Manuel Carrasco, Ana Belén, Mikel Erentxun, Mónica Naranjo, Chanel… Son solo algunos de los artistas que han querido acompañar a Jesús Vázquez en la segunda entrega de La Casa de la Música. Esta gran noche musical, en la que ha habido tiempo para sinceras entrevistas, nos ha dejado actuaciones memorables de más de 20 artistas consagrados y estrellas emergentes.

Canciones imprescindibles en su repertorio y versiones de otras que son ya clásicos populares se han escuchado este sábado en un especial inolvidable. Con él, RTVE reivindica el papel que la música ha tenido a lo largo de sus 70 años de historia.

Manuel Carrasco - "Oh Si Pudiera" Manuel Carrasco ha sido el encargado de inaugurar el programa. Lo ha hecho en el exterior del Estudio 5 de Prado del Rey, donde ha interpretado "Oh Su Pudiera", con una impactante puesta en escena: "La vida sigue. La gente vive su propio infierno, se caen, pero a la vez tienen que seguir. Ojalá podamos cambiar esa realidad, que la paz pueda reinar en nuestras vidas".

Raphael - "Qué sabe nadie" Raphael, el cantante que más actuaciones ha realizado en Televisión Española a lo largo de sus 70 años de historia, no se ha querido perder este evento. El ruiseñor de Linares ha interpretado "Qué sabe nadie" en una emocionante versión a piano.

Mónica Naranjo – "FAMA" y "Entender" La encargada de estrenar el escenario del plató de La Casa de la Música ha sido Mónica Naranjo. La artista ha realizado un medley de dos de sus canciones: "FAMA", de su álbum homónimo de 2024, y "Entender el amor", del su famoso álbum Palabra de mujer.

Natalia Lacunza - "Hoy lo vi pasar" y "Te enamoraste" La primera versión de la noche ha corrido a cargo de Natalia Lacunza, quien ha hecho suyo el tema "Hoy lo vi pasar", de Rocío Dúrcal. También ha interpretado una canción de su propio repertorio, "Te enamoraste".

José Mercé - "Se nos rompió el amor" Desde la azotea y con el cielo de Madrid de fondo ha actuado José Mercé. El cantaor ha interpretado "Se nos rompió el amor", tema de Manuel Alejandro que inmortalizó Rocío Jurado y que este sábado ha sonado en La Casa de la Música.

Ana Belén - "Solo le pido a Dios" El músico argentino León Gieco lanzó en 1978 "Solo le pido a Dios", una canción que años después, en 1983, sacó en España Ana Belén. Es el tema que ha interpretado la reconocida cantante en La Casa de la Música, ocasión en la que se ha sentado junto a Jesús Vázquez para hablar del tema y de su trayectoria.

La Plazuela - "B12" La música ha seguido con el dúo granadino La Plazuela. Ellos han sido los siguientes en actuar y presentar al público su fusión de flamenco, electrónica y funk. "B12" ha sido la canción que han interpretado.

Metrika - "El taser de mamá" De Granada a Castellón. De allí es Metrika, una artista emergente que no deja a nadie indiferente. Interpreta en La Casa de la Música "El taser de mamá".

Chanel - "Es tan fácil" En su actuación en La Casa de la Música, Chanel ha interpretado uno de los nuevos temas de su proyecto artístico. "Es tan fácil" es su último single y lo ha presentado este sábado en el programa.

Mikel Erentxun - "Cien gaviotas" Es uno de los clásicos del pop español y no podía faltar en esta celebración de la música. "Cien gaviotas", de Duncan Dhu, ha sonado de la mano de Mikel Erentxun, quien fuera vocalista del grupo.

Fangoria - "Me voy" De sus muchas canciones famosas, Fangoria ha querido traer al escenario de La Casa de la Música su nuevo single: "Me voy". En su participación en el programa, Alaska ha querido también homenajear a Lolo Rico y Paloma Chamorro: "Todo esto era mucho más que música. Esas dos mujeres tuvieron mucho mérito".

Alba Moreno - "Me cuesta tanto olvidarte" y "Una rosa es una rosa" La Casa de la Música también ha rendido homenaje a Mecano. Ha llegado de la mano de Alba Moreno, quien ha interpretado "Me cuesta tanto olvidarte" y "Una rosa es una rosa".

Abraham Mateo - "How Deep Is Your Love" y "Qué tal te va sin mí?" Abraham Mateo ha sorprendido con un medley entre "How Deep Is Your Love", canción "atemporal" de los Bee Gees, como él mismo ha definido, y "Qué tal te va sin mí?". El tema de los Bee Gees fue la inspiración a la hora de crear el último single de Abraham Mateo: Poder hacer esta actuación ha sido un "autorregalo" para él.

Juanjo Bona - "Te quiero, te quiero" Juanjo Bona nos ha emocionado al versionar uno de los temas más queridos del mítico Nino Bravo. El aragonés ha reinterpretado "Te quiero, te quiero" con mucha sensibilidad.

Ultraligera - "Lapsus" El rock ha estado muy presente gracias a Ultraligera. El grupo madrileño, que está arrasando, ha traído el tema "Lapsus" al programa.

Samurai Jay ft. Naiara - "Obsesión" Italia y España se han unido en La Casa de la Música con "Obsesión", de Samurai Jay y Naiara. Es, por cierto, una versión del tema que el italiano ha presentado este mismo año en el prestigioso Festival de Sanremo.

Vanesa Martín - "Objetos perdidos", "No te pude retener" y "Complicidad" La cantautora ha interpretado este sábado tres canciones de su discografía: "Objetos perdidos", "No te pude retener" y "Complicidad" han sido los temas que han formado parte de su actuación.

Tony Grox & Lucycalys - "T AMARÉ" Los ganadores de la última edición del Benidorm Fest han sido los siguientes en unirse a La Casa de la Música. Tony Grox & Lucycalys han brindado una actuación muy especial de "T AMARÉ": desde el Archivo de RTVE.

Camela - "Nunca te he olvidado" Ángeles Muñoz y Dioni presentan su nuevo single, "Nunca te he olvidado". Es la carta de presentación del nuevo disco de Camela, que llegará a finales de este 2026.

Siloé - "Todos los besos" El grupo vallisoletano aterriza en La Casa de la Música con su característica mezcla de pop rock y música electrónica. Siloé ha interpretado "Todos los besos".

Miranda! - "Despierto Amándote" Este verano vamos a escuchar mucho al famoso dúo argentino, que pondrá música a La Vuelta Ciclista a España. "Despierto Amándote" es el tema escogido como banda sonora del evento deportivo, un tema del que también hemos podido disfrutar este sábado.

Nil Moliner - "Me acuerdo de ti" El catalán tampoco ha querido perderse este gran evento. Nil Moliner ha interpretado "Me acuerdo de ti", parte de su próximo álbum, NEXO, cuyo lanzamiento será muy pronto.

Guitarricadelafuente - "Calypso" Desde el Festival Warm Up de Murcia hemos podido disfrutar de Guitarricadelafuente y su "Calypso", canción con la que evoca el mito griego de la ninfa y Odiseo, a quien retuvo durante años a su lado. "Es la manera de pensar en cómo puedo permanecer en este momento mucho más tiempo", confiesa el artista antes de regalarnos su concierto.

Pablo López - "Esdrújula" y "Un vestido y un amor" Sentado al piano, Pablo López ha puesto el broche de oro a la velada con una actuación emocionante y única. Esta noche hemos podido escuchar dos canciones: "Esdrújula", que ha lanzado hace apenas una semana, y "Un vestido y un amor", tema de Fito Páez.