El grito por la paz de Manuel Carrasco en 'La Casa de la Música': "Hay canciones para luchar por la dignidad de las personas"

Manuel Carrasco no podía faltar al evento musical más esperado del año. El onubense ha sido el encargado de arrancar La Casa de la Música con su tema Oh, si pudiera. Lanzado hace menos de un mes, el artista pretende con él alzar la voz y cambiar, aunque sea difícil, la realidad de muchas personas alrededor del mundo.

Para esta actuación, el artista ha contado con la colaboración de una veintena de bailarines, que se concentran a su alrededor. En un momento dado, cuando Manuel Carrasco termina la primera parte de la canción, uno de ellos recibe un disparo en el pecho. Incrédulo, se mira la herida y cae al suelo. Sin embargo, la música no cesa.

Los bailarines, uno a uno, van cayendo al ritmo de los compases en los exteriores de Prado del Rey, en Madrid. Al final, al gritar con rabia un último "Oh, si pudiera", el cantante tampoco se libra: una bala le atraviesa y cae de rodillas al suelo. Lo que podría ser el ejemplo de que los malos siempre se imponen, un atisbo de esperanza resurge: una joven aparece portando una bandera blanca.

Manuel Carrasco: "La unión hace la fuerza" El presentador de La Casa de la Música, Jesús Vázquez, no ha tardado en elogiar la actuación del de Isla Cristina. "Yo digo que hay canciones que sirven para denunciar y para luchar por la dignidad de las personas, y creo que lo que hemos representado aquí, de esta manera tan cruda, que no es otra cosa que la realidad que vivimos en muchos lugares y que mucha gente sufre, y que hemos querido representar de esta manera, donde al final la vida sigue. La gente vive su propio infierno, se caen pero, a la vez, tienen que seguir. Y ojalá podamos cambiar esa realidad y que la paz pueda reinar en nuestras vidas", ha explicado el artista. La música vale para muchas cosas, para unir a las personas, ha contado Jesús Vázquez. "La unión hace la fuerza", ha respondido Manuel Carrasco. "Por eso mismo creo que, ante todo y principalmente, la humanidad de todos tiene que estar al servicio del conjunto, y por eso peleamos, luchamos, cantamos y sentimos... y compartimos", ha asegurado. Aunque Manuel Carrasco ha sido el primero en abrir las puertas de esta casa tan peculiar, no ha sido el primero que puso pie en ella. ¿Quién será?