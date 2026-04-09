La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 9 de abril con Santiago Segura como invitado

Ya lo anunció ayer David Broncano: Santiago Segura, actor y director de una de las sagas más taquilleras de la historia del cine español, es el invitado de hoy en La Revuelta para presentar la sexta entrega de la serie, Torrente presidente. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también tienes a tu disposición, bajo demanda y de forma totalmente gratuita, todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta.

Santiago Segura y Torrente baten récords de taquilla

Es el creador de la saga con mayor número de espectadores de la historia del cine español con Torrente, dos de cuyas entregas, la segunda y la sexta, se cuelan también en el top 10 de películas más taquilleras de nuestro cine. Y, por si fuera poco, los cinco títulos de la franquicia Padre no hay más que uno han sido las películas más vistas en sus años de estreno, al igual que Torrente, el brazo tonto de la ley, Torrente 3: el protector y Torrente 4: Lethal Crisis. Doce años después de Torrente 5: Operación Eurovegas, el detective vuelve a las pantallas con Torrente, presidente, que va camino de convertirse también en la más taquillera del año. En ella, Santiago Segura realiza una sátira política que no quiere ser entendida “de derechas o de izquierdas”, sino una comedia en la que pretende reírse “de todos los bandos”.

24.46 min Las mañanas de RNE - Santiago Segura: "Torrente ayuda a que me ría de lo que no me hace ni puta gracia"

David Broncano anunció que Santiago Segura sería hoy el invitado de La Revuelta durante la entrevista de ayer a los actores Alejo Sauras y Mariona Terés, que presentaban la serie de RTVE Barrio Esperanza. Al ser preguntada sobre si quería trasladar alguna pregunta o saludo al director, la actriz manifestó no tener “nada que decirle a Santiago Segura”, mientras que Alejo Sauras le envió “un abrazo cariñoso de amiguete”.