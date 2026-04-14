Una iniciativa ciudadana que pide suspender el acuerdo entre la UE e Israel supera el millón de firmas necesario

La iniciativa ciudadana Justicia por Palestina, que reclama a la Unión Europea la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel, ha alcanzado el millón de firmas necesario para que la Comisión Europea la estudie y formule una respuesta, pese a que la pelota sobre este ámbito está en el tejado de los Estados miembros, a quienes corresponde conservar o romper con un pacto que otorga amplias ventajas comerciales a los israelíes.

Esta Iniciativa Ciudadana Europea fue presentada en enero, impulsada por la alianza de izquierdas de la que forman parte partidos como Podemos o EH Bildu. Para que sea tenida en cuenta, necesitaba no sólo el millón de firmas sino también que superase umbrales concretos en al menos siete países, un hito que se da también por superado puesto que en la página oficial se exhiben datos superiores a los requeridos en una decena de Estados.

La Alianza de Izquierda Europea para los Pueblos y el Planeta (ELA), que busca ahora el millón y medio de firmas para salvar potenciales discrepancias, reclama a la UE que "ponga fin a la complicidad en el genocidio y las violaciones de los derechos humanos" perpetradas por Israel. Por lo pronto, ya ha logrado que la Comisión esté obligada a dar respuesta a la petición en un plazo de seis meses, si bien este gesto no tiene por qué traducirse en cambios tangibles en la política comunitaria sobre este espinoso tema.