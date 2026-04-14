Una iniciativa ciudadana que pide suspender el acuerdo entre la UE e Israel supera el millón de firmas necesario
- El paso final depende de los Estados miembros de la UE, bloqueados hasta ahora por Hungría
- Sigue en directo la última hora del conflicto en Oriente Medio
La iniciativa ciudadana Justicia por Palestina, que reclama a la Unión Europea la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel, ha alcanzado el millón de firmas necesario para que la Comisión Europea la estudie y formule una respuesta, pese a que la pelota sobre este ámbito está en el tejado de los Estados miembros, a quienes corresponde conservar o romper con un pacto que otorga amplias ventajas comerciales a los israelíes.
Esta Iniciativa Ciudadana Europea fue presentada en enero, impulsada por la alianza de izquierdas de la que forman parte partidos como Podemos o EH Bildu. Para que sea tenida en cuenta, necesitaba no sólo el millón de firmas sino también que superase umbrales concretos en al menos siete países, un hito que se da también por superado puesto que en la página oficial se exhiben datos superiores a los requeridos en una decena de Estados.
La Alianza de Izquierda Europea para los Pueblos y el Planeta (ELA), que busca ahora el millón y medio de firmas para salvar potenciales discrepancias, reclama a la UE que "ponga fin a la complicidad en el genocidio y las violaciones de los derechos humanos" perpetradas por Israel. Por lo pronto, ya ha logrado que la Comisión esté obligada a dar respuesta a la petición en un plazo de seis meses, si bien este gesto no tiene por qué traducirse en cambios tangibles en la política comunitaria sobre este espinoso tema.
España lo ha pedido en varias ocasiones
La competencia en este ámbito recae en el Consejo europeo, que ya en varias ocasiones se ha mostrado reacio a secundar los llamamientos de varios países, entre ellos España, para castigar a Israel con la suspensión del Acuerdo de Asociación. De hecho, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, llegó a proponer el bloqueo parcial del pacto, pero la propuesta no alcanzó la unanimidad necesaria entre los Veintisiete.
Bruselas confirmó la semana pasada que ahora 26 de estos 27 países están a favor, lo que deja en teoría a Hungría como único socio díscolo. Queda por ver ahora si esta posición cambiará tras la derrota electoral del primer ministro Viktor Orbán, que llegó a salirse de la Corte Penal Internacional (CPI) tras cuestionar la orden de arresto dictada contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por los supuestos crímenes perpetrados en la Franja de Gaza.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó también la semana pasada algún tipo de paso en el seno de la UE por "coherencia" y "empatía", ante el temor de que Netanyahu quiera convertir el Líbano en "una nueva Gaza".