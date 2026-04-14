Jesús Vázquez: “Antes no se vivía mejor, yo estaba en el armario”

El primer invitado del segundo programa de Al cielo con ella en La 1 ha sido Jesús Vázquez, que ha protagonizado una entrevista tan divertida como reivindicativa junto a Henar Álvarez. Nada más arrancar, el presentador ha sorprendido con un inesperado homenaje a la presentadora: Jesús ha aparecido con un corsé para reivindicar la "masculinidad frágil" y celebrar el feminismo que representa Henar. Entre bromas y carcajadas, ambos han reflexionado sobre libertad, identidad y cómo, todavía hoy, se sigue opinando sobre cómo deben vestir o comportarse las mujeres. "¿Qué tal que cada uno se vista como le dé la gana?", ha lanzado Vázquez, dejando clara su postura desde el inicio.

“Antes no se vivía mejor”

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista ha llegado cuando Jesús Vázquez ha desmontado la idea, cada vez más repetida entre jóvenes y no tan jóvenes , de que "antes se vivía mejor". Para él, la respuesta es clara: "Pues no". El presentador ha recordado lo que supuso crecer y trabajar en televisión en los años 90 teniendo que ocultar quién era realmente. "Estaba metido en el armario, tenía que fingir que tenía novia… te explota la cabeza", ha confesado.

Por eso, defiende con firmeza los avances logrados en derechos e igualdad: "Cada vez tenemos más libertad, aunque quede camino por recorrer". De hecho, ha recordado su implicación en la aprobación del matrimonio igualitario en España, impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero, y cómo fue uno de los primeros en casarse.

25 años de amor (y una vida previa de "zorra de postal")

En el terreno más personal, Jesús Vázquez también se ha abierto sobre su relación con su marido, con quien lleva más de 25 años. "Estamos juntos desde el día que nos vimos en una discoteca", ha contado, recordando el inicio de una historia que ha resistido el paso del tiempo sin fórmulas mágicas. "No sé cuál es el truco, ni en la tele ni en el amor…". El presentador ha explicado que, en su caso, el matrimonio también tenía un componente importante: el derecho a poder hacerlo. Tras años de activismo y lucha por la igualdad, quiso casarse en cuanto fue posible. "Lo importante es tener ese derecho, luego ya decides si lo ejerces o no", ha señalado.

Eso sí, lejos de idealizar su historia, no ha dudado en tirar de humor para recordar su vida antes de la estabilidad: "Antes de casarme… tuve una etapa de 'zorra de postal'. ¿Quién no?". Una confesión que ha desatado las risas en plató y que conecta con una idea clara: cada etapa tiene su momento. "Lo bueno es vivir cada cosa cuando toca", ha añadido, reivindicando la libertad de experimentar, equivocarse y disfrutar sin prejuicios antes de dar el paso a una relación más estable.

El truco de Jesús: "Pensar en quien está al otro lado"

Con más de cuatro décadas de trayectoria y más de 40 formatos a sus espaldas, Jesús Vázquez ha reflexionado sobre el secreto de su longevidad en televisión. Y, lejos de fórmulas mágicas, lo tiene claro: "Nunca me lo he planteado". El presentador ha explicado que su prioridad siempre ha sido conectar con el público: "Cuando hago un programa, pienso en quien está al otro lado: gente triste, contenta, joven o mayor. Se trata de entretenerles y que se olviden un rato de sus problemas".

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Una filosofía que comparte con Henar Álvarez, con quien ha coincidido en la importancia de hacer reír… pero también hay que conseguir que la gente piense. "Yo también meto mis mensajitos, pero hay que saber cómo hacerlo", ha añadido, reivindicando ese equilibrio entre entretenimiento y contenido. No te pierdas el resto de entrevista en RTVE Play.