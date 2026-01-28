Javi Ambrossi debuta como presentador en RTVE con el Benidorm Fest: "Con Jesús Vázquez, al fin del mundo" | La Revuelta

Javier Ambrossi es el 50% de Los Javis, una de las duplas más exitosas e icónicas del audiovisual español en los últimos años junto a quien es ya su ex pareja Javier Calvo, con títulos como Paquita salas, La Llamada o La mesías. Y este año se estrena en RTVE como presentador del Benidorm Fest 2026, lo que supone “un nuevo reto, lo que más me gusta”, y lo hará junto a Lalachus, Inés Hernand y Jesús Vázquez, a quien ha celebrado como “icono de la comunidad” LGTBI: “Con todo lo que ha hecho por la comunidad, voy con él al fin del mundo”. El quinto aniversario del certamen, que contará con el regreso de Chanel, se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero en Benidorm y RTVE Play ofrecerá una programación especial previa a las semifinales.

El nuevo reto de Javi Ambrossi

Ambrossi y Broncano, ambos nacidos en 1984, comparten más referentes comunes de lo que podría parecer. Uno de ellos, las Spice Girls, cuyo poster tenían los dos en sus habitaciones de la adolescencia, y a quienes el director ha definido como “lo que más me marcaba”. Y es que, pese a haberse dedicado al cine y la televisión, la música ha tenido siempre un papel muy importante en la vida de Javi Ambrossi. Fue profesor en la edición de 2017 de Operación Triunfo con una de las generaciones más emblemáticas del concurso, la de Amaia, Aitana o Lola Índigo, entre otros. También relacionado con la música, este año se enfrenta por primera vez al “reto” de presentar el Benidorm Fest 2026, donde podrá “conectar con nuevas voces” y “descubrir gente nueva”, dos de las cosas que, asegura, más le gustan. Algo que podrá hacer “gracias a que Javi (Calvo) está trabajando y montando la película”, motivo por el cual ha querido enviar un agradecimiento a su pareja laboral y ex pareja sentimental.

Además de las Spice Girls, otro de los referentes que Javier Ambrossi ha tenido desde su adolescencia ha sido Jesús Vázquez, con quien compartirá escenario en el Benidorm Fest 2026. Del gallego, a quien ha definido como “un gran presentador”, ha observado que siempre ha sido “un icono de la comunidad” LGTBI: “Con él voy al fin del mundo”. Y, si se trata de figuras de referencia dentro de la comunidad, el director ha subrayado la importancia que tuvo “desde pequeño” su tío Carlos: “Su sola existencia era una guía de libertad para mí. Alguien que ya había vivido lo mismo que yo, en mi misma familia, y se le veía feliz y pleno”.