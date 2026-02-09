Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand: descubre a los presentadores del Benidorm Fest 2026

Nada más verse, hicieron match. Los maestros de ceremonias de la quinta edición del certamen alicantino son Inés Hernand, Javier Ambrossi y Jesús Vázquez. Del 10 al 14 de febrero, podrás disfrutar tanto en La 1 de TVE como en RTVE Play de las semifinales y la gran final del Benidorm Fest 2026. El sábado, el día de San Valentín, se sumará a los tres presentadores Lalachus. Ese mismo día tendremos la oportunidad de ponerle cara al sucesor o sucesora de Melody, que levantará la Sirenita de Oro, el mítico trofeo del Festival Internacional de la Canción de Benidorm.

Jesús Vázquez se estrena en TVE Más de tres décadas en televisión avalan su trayectoria profesional. En julio de 2025 recibió por sorpresa un Récord Guinness por conducir 46 programas distintos en español, entre los que se incluyen concursos, realities, talents, debates, galas… Lo que le faltaba en su currículum era pasar por el ente público. La historia del gallego con la televisión empezó en los años 90. Sin embargo, antes de ser un referente televisivo, estudió Veterinaria y Arte Dramático. Del récord Guinness y el disco de oro a enseñar su móvil "a pelo": Jesús Vázquez debuta por todo lo alto en La Revuelta Jesús Vázquez también fue cantante. En 1993 grabó el álbum A dos milímetros escasos de tu boca con el que obtuvo un Disco de Oro. De hecho, su tema "Y yo te besé" lo interpretó en el escenario de Viéndonos. La canción cuenta con cerca de 2 millones de escuchas en plataformas como Spotify. ¿Nos deleitará con un pequeño remember de su hit en Benidorm?

Javier Ambrossi: de los Goya a Benidorm Fest Javier Ambrossi nos regaló uno de los personajes más queridos de la ficción: Paquita Salas. Es el creador, junto a Javier Calvo, de una de las películas más queridas y que puedes ver gratis en RTVE Play como es La llamada. En la cinta, con un Goya a Mejor canción, María y Susana son dos adolescentes rebeldes de 17 años que se encuentran en el campamento de verano cristiano "La brújula" en Segovia, al que van desde pequeñas. Ambas sienten pasión por el reguetón y el electro-latino, pero las sorprendentes apariciones de Dios a María comenzarán a cambiar sus vidas. A pesar de estar siempre detrás de las cámaras, Javi Ambrossi ya tuvo la oportunidad de ponerse al otro lado en una ocasión. En 2024, el cineasta madrileño presentó la gala de los Premios Goya junto a Javier Calvo y Ana Belén. Hace unas semanas pisó el plató de La Revuelta para hablar de su nueva andadura profesional, el Benidorm Fest, y de su reciente ruptura.

Inés Hernand, la repetidora por excelencia Cuarta vez que se sube al escenario del Benidorm Fest. En la primera edición, tuvo la oportunidad de abrir la famosa Green Room, haciendo trío con Máximo Huerta y Alaska. Al año siguiente, repitió con Mónica Naranjo y Rodrigo Vázquez. Para el tercer año, la madrileña asumió el rol de presentadora del Benidorm Calling junto a Jordi Cruz y del post de la gala del certamen alicantino con Aitor Albizua. Después de tanto reclamo, el año pasado se subió al escenario con Paula Vázquez y Ruth Lorenzo. Además de Benidorm Fest, Inés Hernand tendrá otro reto entre manos con Televisión Española. La carismática presentadora se pondrá al frente de Ordena tu vida, un programa que adopta Sort Your Life Out, un formato que lleva seis temporadas en la BBC One. En cada episodio ayudarán a una familia a transformar su hogar desprendiéndose de objetos acumulados, reorganizando cada rincón y convirtiendo espacios caóticos en hogares prácticos, acogedores y sin estrés. En RTVE Play, la abogada ha conducido dos videopodcast: Exprés con Inés y Exceso de equipaje.