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Miriam Díaz-Aroca, sobre su trabajo en el 'Un, dos, tres': "Tuve enfrentamientos con Chicho, pero siempre estuvo a mi lado"

  • La actriz presenta su nueva obra teatral ‘La casa del mar’ en ‘Al cielo con ella’
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En un estudio de televisión, una mujer con cabello largo y canoso, vestida con un chaleco blanco de ganchillo, posa sentada en una silla con detalles dorados.
Sandra Martínez ('Al cielo con ella')

Miriam Díaz-Aroca es historia viva de RTVE y del cine de este país. Todos la conocemos por presentar Un, dos, tres… responda otra vez o su papel en la película de Trueba Belle Époque. Pero Miriam no ha dejado de reinventarse a lo largo de su trayectoria, participando en teatro, cine y series de ficción. 

Actualmente, la actriz está de gira su nueva obra teatral La casa del mar, donde interpreta a una mujer que acaba de perder a su marido en un trágico accidente: “Es un regalo porque es un sacudidor de conciencias, motivadora, inspiradora y absolutamente terapéutica”. La obra teatral "es una invitación a revisar cómo estás de muerto para atreverte a renacer y a ser tú", ha añadido la actriz. 

Miriam Díaz-Aroca durante su entrevista en 'Al cielo con ella'

Miriam Díaz-Aroca durante su entrevista en 'Al cielo con ella' t

La prueba en chándal con Jesús Hermida

Miriam echa su vista atrás y recuerda cómo empezó todo, cuando realizó el casting con Jesús Hermida en chándal: “Era la primera vez que yo me ponía delante de cuatro cámaras y no me impactó”. La segunda vez se puso un jersey muy sencillo y se quitó el chándal: “Nunca pensé que me iban a coger”. Sin embargo, la llamada llegó mientras Miriam vivía con sus abuelos, y todo cambió. A partir de ahí comenzaron a llegar un montón de proyectos junto a grandes figuras del cine y la televisión como Trueba, Almodóvar o Chicho.

“Tenía un poco de perfume de misogonia"

En un punto de la entrevista, Henar ha preguntado a la actriz sobre su trabajo en Un, dos, tres…. Miriam Díaz-Aroca ha confesado que Chicho no quería que trabajase en ese programa: “El jefe siempre ha sido un tahúr, un buen jugador.” ha confirmado Miriam. “Y es verdad que tenía un poco de perfume de misoginia”. Además, se sincera: “Ha habido momentos durante las grabaciones durísimas que sí que he tenido algún enfrentamiento con él, pero siempre estuvo a mi lado y siempre se preocupó”, ha querido aclarar la actriz y presentadora.

Al cielo con ella Al cielo con ella - Temporada 3 - Programa 2 - Al cielo con Jesús Vázquez, Danna y Miriam Díaz-Aroca

Nueva noche de humor y entretenimiento con algunos de los mejores presentadores, cantantes, actores y cómicos en el plató de Henar Álvarez....

Al cielo con ella: Jesús Vázquez, Danna y Miriam Díaz-Aroca | Ver programa | Ver ahora
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