Miriam Díaz-Aroca, sobre su trabajo en el 'Un, dos, tres': "Tuve enfrentamientos con Chicho, pero siempre estuvo a mi lado"

Miriam Díaz-Aroca es historia viva de RTVE y del cine de este país. Todos la conocemos por presentar Un, dos, tres… responda otra vez o su papel en la película de Trueba Belle Époque. Pero Miriam no ha dejado de reinventarse a lo largo de su trayectoria, participando en teatro, cine y series de ficción.

Actualmente, la actriz está de gira su nueva obra teatral La casa del mar, donde interpreta a una mujer que acaba de perder a su marido en un trágico accidente: “Es un regalo porque es un sacudidor de conciencias, motivadora, inspiradora y absolutamente terapéutica”. La obra teatral "es una invitación a revisar cómo estás de muerto para atreverte a renacer y a ser tú", ha añadido la actriz.

Miriam Díaz-Aroca durante su entrevista en 'Al cielo con ella' t

La prueba en chándal con Jesús Hermida Miriam echa su vista atrás y recuerda cómo empezó todo, cuando realizó el casting con Jesús Hermida en chándal: “Era la primera vez que yo me ponía delante de cuatro cámaras y no me impactó”. La segunda vez se puso un jersey muy sencillo y se quitó el chándal: “Nunca pensé que me iban a coger”. Sin embargo, la llamada llegó mientras Miriam vivía con sus abuelos, y todo cambió. A partir de ahí comenzaron a llegar un montón de proyectos junto a grandes figuras del cine y la televisión como Trueba, Almodóvar o Chicho.