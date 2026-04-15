El tiempo hoy 15 de abril en España: la Aemet prevé cielos despejados excepto en Galicia y Castilla y León
- Las temperaturas subirán de forma generalizada en la Península y Baleares
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Este miércoles se prevé una jornada con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la Península y Baleares. La excepción será el norte, especialmente Galicia, y algunas zonas de Castilla y León, según la previsión de la Aemet.
En Galicia y la cornisa cantábrica, el acercamiento de un frente hará que se mantenga la nubosidad. Probablemente se registren precipitaciones débiles y, en zonas de montaña, habrá nubes de evolución. En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, mientras que los cielos permanecerán nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto.
Castilla y León y el sur del País Vasco podrán registrar brumas y nieblas matinales.
Subida de temperaturas
Las temperaturas sufrirán un ascenso generalizado en la Península y en Baleares, salvo en el noroeste peninsular, donde se esperan descensos ligeros. El ascenso se espera localmente notable en montañas del tercio oriental. En Canarias no habrá cambios significativos, salvo algún ascenso ligero y podrán registrarse heladas débiles en el Pirineo.
Soplarán vientos alisios moderados con posibles rachas fuertes en Canarias y de tramontana en el Ampurdán y norte de Baleares. Cierzo moderado en el Ebro, poniente en el estrecho y viento del suroeste en los litorales de Galicia. En el resto, el viento será flojo de dirección variable, con predominio componente oeste.
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