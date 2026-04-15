El tiempo hoy 15 de abril en España: la Aemet prevé cielos despejados excepto en Galicia y Castilla y León

Este miércoles se prevé una jornada con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la Península y Baleares. La excepción será el norte, especialmente Galicia, y algunas zonas de Castilla y León, según la previsión de la Aemet.

En Galicia y la cornisa cantábrica, el acercamiento de un frente hará que se mantenga la nubosidad. Probablemente se registren precipitaciones débiles y, en zonas de montaña, habrá nubes de evolución. En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, mientras que los cielos permanecerán nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto.

Tiempo previsto para hoy 15 de abril. RTVE

Castilla y León y el sur del País Vasco podrán registrar brumas y nieblas matinales.