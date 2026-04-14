La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 14 de abril con Enrique Bunbury como invitado

David Broncano entrevista hoy martes 14 de abril, por primera vez, a toda una leyenda del rock en español. Enrique Bunbury se estrena como invitado de La Revuelta con motivo de la publicación de su nuevo disco, De un siglo anterior. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también tienes a tu disposición bajo demanda y de forma totalmente gratuita todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta. Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación del programa rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.

Enrique Bunbury, voz imprescindible del rock en español

Nacido en Zaragoza en 1967, Bunbury dejó huella en la historia de la música en nuestro país junto a su grupo Héroes del Silencio en los años 80 y 90. Una banda cuyo éxito y relevancia trascendió nuestras fronteras, alcanzando también estatus de leyendas en varios países del centro de Europa y Latinoamérica. A partir de 1997, "El aragonés errante", como es apodado, inició una carrera en solitario que le ha llevado a explorar un amplio espectro de influencias y sonidos que abarcan desde el blues y la electrónica hasta la inmensidad de géneros de la música latinoamericana, como el tango, las rancheras, las milongas o la salsa.

La inquietud y creatividad del artista aragonés le lleva a publicar este viernes 17 de abril su nuevo disco, el decimocuarto álbum de estudio en solitario, De un siglo anterior, en el que vuelve a navegar por el folclore latinoamericano. Además, en su primera visita a La Revuelta presenta su gira Nuevas mutaciones, con la que recorre el continente americano, incluidas varias ciudades de Estados Unidos, y también España, con un cierre por todo lo alto en su Zaragoza natal.